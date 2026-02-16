Três bombeiros prestaram socorro à vítima - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/02/2026 01:17 | Atualizado 16/02/2026 02:06

Rio - Uma idosa, de 65 anos, sofreu um mal súbito quando estava em um carro alegórico da Acadêmicos de Niterói, primeira escola do Grupo Especial a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na noite de domingo (15).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher teve síncope, quando a vítima tem perda súbita, breve e temporária de consciência. Ela desmaiou no momento em que ocupava um lugar no segundo carro da Azul e Branca.

Ainda de acordo com a corporação, a idosa foi prontamente retirada, com toda a segurança, pela equipe de pronto emprego posicionada na Avenida e encaminhada ao posto médico instalado no local para avaliação e atendimento. Não há informações sobre sua identificação e estado de saúde.

Um vídeo mostra a mulher sendo retirada do carro alegórico por três militares. O Corpo de Bombeiros disse que mantém equipes estratégicas distribuídas ao longo do Sambódromo durante todo o período dos desfiles, garantindo resposta rápida às ocorrências e a segurança do público e dos integrantes das agremiações.

Além da idosa, bombeiros atenderam três outras ocorrências no Sambódromo até às 1h55 desta segunda-feira (16).

Mais de 200 atendimentos

Até 0h desta segunda-feira (16), 254 pessoas foram atendidas nos seis postos médicos instalados no Sambódromo para atendimento ao público durante os desfiles do Grupo Especial, das quais 12 foram transferidas para hospitais da rede municipal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as principais causas de atendimento são picos de pressão, mal-estar e fadiga, devido ao esforço do desfile e peso das fantasias, além de dor de cabeça, torções, lesões ortopédicas e contusões.



O esquema especial da SMS montado na Marquês de Sapucaí tem estrutura assistencial com 33 leitos clínicos e outros sete com suporte avançado, além de 11 poltronas de hidratação.

