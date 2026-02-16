Marvvila faz estreia no posto de musa da PortelaReprodução/Instagram
Marvvila revela look para estreia como musa da Portela
Escola de Madureira é a terceira a desfilar na Marquês de Sapucaí no primeiro dia do Grupo Especial
Bianca Monteiro celebra 10 anos como rainha de bateria da Portela: 'Não tem presente maior'
Reinado é recebido com amor pela comunidade portelense
'Vou honrar o legado dele', garante Zé Paulo Sierra sobre substituir intérprete Gilsinho
Cantor assume a função que era de Gilsinho, um dos principais nomes da história recente da agremiação
Exuberante, Imperatriz exalta Ney Matogrosso com desfile 'camaleônico'
Aos 84 anos, cantor encanta o público na passarela do samba com enredo assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira
Ancelotti vai à Sapucaí e brinda com Ronaldo Fenômeno
Depois de Salvador e São Paulo, técnico da Seleção Brasileira marca presença no carnaval do Rio para campanha em camarote de patrocinadora da CBF
Idosa sofre mal súbito em carro alegórico da Acadêmicos de Niterói
Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima apresentou quadro de síncope
