Marvvila faz estreia no posto de musa da PortelaReprodução/Instagram

Publicado 16/02/2026 01:54 | Atualizado 16/02/2026 02:04

Rio - Marvvila compartilhou fotos do look escolhido para estrear no posto de musa da Portela na madrugada desta segunda-feira (16) na Marquês de Sapucaí. Terceira a entrar na avenida, a escola de Madureira vai abordar o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará - A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande".

"Desfilo como musa da Portela, representando a Nata Macumbeira. A elite da época que buscava no Príncipe Custódio orientação espiritual, uma mistura de poder, fé e mistério que também faz parte da nossa história. Uma representação cheia de significado, ancestralidade e força na avenida", escreveu na legenda.

Já passaram pela Marquês de Sapucaí Acadêmicos de Niterói, que exaltou a história do presidente Lula, e Imperatriz Leopoldinense com a homenagem para Ney Matogrosso. A Estação Primeira de Mangueira encerra o primeiro dia de desfiles com enredo sobre Mestre Sacaca.