Madalena Sacaca (ao centro) participará da homenagem da Mangueira ao Mestre SacacaThalita Queiroz / Agência O Dia
Para ela, a viagem não foi um problema, já que estava acostumada a viajar de avião com o marido para conhecer outros estados do Brasil.
"Estou me sentindo muito bem aqui. É muito bom poder presenciar essa homenagem. Não é porque ele morreu, mas ele foi uma pessoa muito boa”, disse.
Mestre Sacaca foi um homem que fez a diferença, especialmente entre as pessoas de menor condição financeira, e que sempre enxergou a natureza como um meio de integração entre o ser humano e o ambiente natural.
Para contar a sua história, o enredo foi dividido em cinco setores, cada um representando um tipo de encanto tucuju e destacando o envolvimento de Mestre Sacaca com a cultura afro-indígena.
No último carro alegórico desfilam os familiares do homenageado. São mais de 30 parentes, entre sobrinhos, filhos, netos e até bisnetos.
A Verde e Rosa é a quarta e última escola a desfilar na madrugada desta segunda-feira (16), encerrando a primeira noite de apresentações do Grupo Especial.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.