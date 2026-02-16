Paolla Oliveira abriu o jogo sobre possível volta com Diogo Nogueira - Lucas Ramos / Brazil News

Paolla Oliveira abriu o jogo sobre possível volta com Diogo Nogueira

Publicado 16/02/2026 02:52

Rio - Paolla Oliveira fez questão de encerrar, mais uma vez, os rumores sobre uma possível volta com Diogo Nogueira. Presente em um camarote da Sapucaí, na noite deste domingo (15), a atriz falou abertamente sobre o término do relacionamento de cinco anos com o cantor, encerrado em dezembro do ano passado, e afastou qualquer chance de reconciliação.

"A gente separou o casal, mas eu sou louca pelo Diogo. Pelo Diogo, pela família dele, ele pela minha. O relacionamento, quando é bom, deixa laços ainda. E a gente tem isso. Não pra uma volta, como as pessoas falam, mas pra isso continuar e se manter firme por bastante tempo", afirmou a atriz no Camarote N1.

Questionada sobre a vida amorosa após a separação, Paolla minimizou a curiosidade em torno do assunto. "É engraçado que me perguntaram ali: 'Como é que está essa solteira?' Falei: 'Gente, estou só solteira por enquanto, bem normal'. Talvez seja porque eu não esteja prestando tanta atenção nisso".

A atriz também ironizou a quantidade de boatos que surgiram desde o anúncio do fim do namoro. "Em dois minutos, eu fui corna, traída não sei quantas vezes, fiz uma lipo no periquito, não sei de que maneira apareceu isso. Teve negócio de briga, de disputa… É uma confusão tão grande que, na hora que penso em responder uma coisa, aparece outra", disse, aos risos.

Este é o primeiro Carnaval em quatro anos em que Paolla não desfila na Sapucaí. Rainha de bateria da Grande Rio por sete anos, ela contou que preferiu assistir aos desfiles como espectadora. "Esse ano, eu tenho que assistir. Queria estar como espectadora, vibrando, mandando boas energias, não só pra Grande Rio, mas pra Virginia também. Eu já tinha falado que talvez não fosse, mas agora o melhor lugar pra mim vai ser assistir e vibrar daqui".

Paolla ainda negou qualquer receio de "ofuscar" Virginia Fonseca, atual rainha de bateria da escola. "De maneira nenhuma. A internet é coisa de louco. Um dia eu tô disputando com a Virginia num palco, não sei exatamente o quê. A gente não tá em posição de disputa. Pelo contrário, eu passei um posto pra ela e ela tá lá curtindo", afirmou.

Segundo a atriz, as especulações refletem uma dificuldade em aceitar mulheres bem-sucedidas dividindo o mesmo espaço. "As pessoas não dão conta de ver duas mulheres fortes, bem-resolvidas e felizes no mesmo lugar. A gente pode estar junta, brilhar do mesmo tanto e aproveitar os espaços que conquistou", disse.

Sobre o futuro na avenida, Paolla foi direta e revelou se aceitaria voltar como rainha em outra agremiação: "Não penso, não pensei, não gostaria de pensar nisso agora. Cada coisa tem seu tempo. Esse é meu tempo de alegria, de liberdade, de amar a Grande Rio e torcer por ela daqui".