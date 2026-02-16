Junior Escafura definiu como turbulento o ano da PortelaManuella Viégas/ Agência O Dia
"O coração está acelerado. Não tem como ser diferente. Estou nessa escola desde criança. Chegar à presidência foi a realização de um sonho. Espero poder viver esse sonho da melhor maneira possível hoje", declarou ele, que definiu como turbulento o ano da Portela.
"Foi um ano com muitos desafios, mas a Portela teve um pré-carnaval bem bacana. A escola fez um pré-carnaval de muita alegria, muita energia e renovação. Foi isso que a Portela estava precisando", revelou.
A Portela é a terceira escola a desfilar no primeiro dia de apresentações do Grupo Especial. A agremiação entra na Marquês de Sapucaí com o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará — A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande".
"É um enredo que era necessário para passar aqui na Sapucaí. Muita gente não conhecia essa história do príncipe Custódio e hoje vai conhecer", disse Escafura.
