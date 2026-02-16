Junior Escafura definiu como turbulento o ano da Portela - Manuella Viégas/ Agência O Dia

Junior Escafura definiu como turbulento o ano da PortelaManuella Viégas/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 02:41

Rio - O presidente da Portela, Junior Escafura, definiu como "um sonho" o cargo na escola de samba. Antes de entrar na avenida com a escola do coração, na madrugada desta segunda-feira (16), ele falou sobre os sentimentos a poucos minutos do desfile.