Vestida de Falcão Lanário, Adriane Galisteu contou que ficou muito feliz ao descobrir que representaria a aveManuella Viégas/ Agência O Dia

Rio - A apresentadora Adriane Galisteu é a responsável por abrir o desfile da Portela, na madrugada desta segunda-feira (16), na Marquês de Sapucaí. Sobre a posição, Galisteu revelou ter orgulho.
“Esse lugar é um em que tenho muito orgulho de estar. Eu abro a escola. Venho à frente da comissão de frente”, disse

Vestida de Falcão Lanário, a apresentadora contou que ficou muito feliz ao descobrir que representaria a ave.

“Esse falcão traz a liberdade e uma força muito linda que conta o enredo. O enredo conta a história de um príncipe africano apaixonado em Porto Alegre. Estou muito feliz de representar essa ave africana”.

A Portela é a terceira escola do Grupo Especial a desfilar no primeiro dia de apresentações. A agremiação leva para a Sapucaí o enredo “O Mistério do Príncipe do Bará — A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande”.