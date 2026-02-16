Lore Improta é musa da Unidos do Viradouro - Lucas Ramos / Brazil News

Publicado 16/02/2026 02:21 | Atualizado 16/02/2026 02:47

Rio - Grávida de cinco meses, Lore Improta marcou presença na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, neste domingo (15), na Marquês de Sapucaí. Musa da Unidos do Viradouro, ela entra na avenida nesta segunda-feira (16) e comentou sobre como tem conciliado a gestação com a rotina intensa do Carnaval.

Segundo Lore, este tem sido um dos anos mais leves de sua trajetória na folia. "Por incrível que pareça, está sendo o ano mais tranquilo para mim. Acho que está me trazendo uma serenidade muito grande. Não sei se responsabilidade é a palavra, mas eu só quero curtir", afirmou.

A dançarina destacou o apoio da escola como fundamental para viver o momento sem pressão. "A escola me deu muita tranquilidade. 'Se você quiser, é só desfilar, só andar'. Então não tem aquele peso de precisar entregar tudo de mim", explicou.

Lore contou que tudo correu como o planejado na preparação. "Estou muito tranquila este ano. Deu tudo certo, as roupas deram certo, já fiz foto da fantasia. Amanhã vai ser um dia só para relaxar, me arrumar, entrar na Sapucaí e brilhar. Também tem o sentido de estar ali com o meu neném. Foi algo que eu desejei muito, que a gente quis muito, e agora isso está cada vez mais perto", disse.

Mãe de Liz, de 4 anos, fruto do relacionamento com Léo Santana, Lore também falou sobre a repercussão de um vídeo da menina no trio elétrico do pai, em Salvador, que viralizou nas redes sociais. "Ela vê a gente fazendo isso dentro de casa. Léo cantando, eu dançando. Para ela, é tudo normal. Todo mundo dança, todo mundo canta. Ela gosta de se apresentar."

A artista ressaltou que o comportamento da filha acontece de forma espontânea. "Isso me emociona e me coloca no lugar de saber que não é por pressão. Liz faz porque gosta. Ela vê muita gente fazendo isso dentro de casa, então acha normal. Ela coloca a gente sentado para se apresentar", contou, orgulhosa.

A Unidos do Viradouro será a terceira escola. A agremiação levará o enredo "Pra cima, Ciça!", uma homenagem em vida ao seu renomado mestre de bateria, Moacyr da Silva Pinto, celebrando sua trajetória de 70 anos.