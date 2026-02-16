Lore Improta é musa da Unidos do Viradouro Lucas Ramos / Brazil News
Grávida, Lore Improta fala sobre Carnaval mais tranquilo: 'Só quero curtir'
Musa da Viradouro espera o segundo filho com Léo Santana
Primeira vez à frente da Portela, Junior Escafura fala sobre presidência: 'Um sonho’
Agremiação levou para a avenida o enredo 'O Mistério do Príncipe do Bará — A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande'
Adriane Galisteu se transforma em falcão para abrir desfile da Portela
Apresentadora expressou felicidade ao usar fantasia
Marvvila revela look para estreia como musa da Portela
Escola de Madureira é a terceira a desfilar na Marquês de Sapucaí no primeiro dia do Grupo Especial
Bianca Monteiro celebra 10 anos como rainha de bateria da Portela: 'Não tem presente maior'
Reinado é recebido com amor pela comunidade portelense
'Vou honrar o legado dele', garante Zé Paulo Sierra sobre substituir intérprete Gilsinho
Cantor assume a função que era de Gilsinho, um dos principais nomes da história recente da agremiação
