Lula e Janja já estão na Sapucaí para acompanhar o desfile das escolas de samba
Lula acompanhará desfile na Sapucaí com ministros e presidentes de estatais
Cúpula do governo assistirá à apresentação das escolas de samba
Valesca Popozuda reclama de estrutura em trio de Belo Horizonte: 'Subi aqui em respeito''
Cantora desabafou com o público minutos antes de sua apresentação
Anitta sugere mudanças em trios no carnaval de Salvador após show lotado
Prefeito da capital baiana foi questionado sobre os problemas envolvendo a passagem do bloco da cantora
Pocah troca beijos com novo namorado em bloco de São Paulo
Cantora, ainda, ganhou uma mão boba do amado
Série Ouro! Confira resumo da segunda noite de desfiles
União de Maricá, Império Serrano e Estácio foram destaques do sábado (14); Briga pelo título também terá a Unidos de Padre Miguel, que se apresentou na sexta-feira (13)
Baile do Cordão do Boitatá reúne multidão na Praça XV
Bloco está completando 30 anos de fundação e arrastou 50 mil foliões
