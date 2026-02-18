Vini Jr. e Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

18/02/2026

"Muito orgulhoso de você!!! Te amo", escreveu o jogador de futebol, através dos stories do Instagram, ao compartilhar um post da influenciadora digital. O atleta e a empresária oficializaram o namoro no final de outubro. Os boatos de affair surgiram em julho.

Entenda

A estreia da influenciadora à frente da bateria da Grande Rio, comandada pelo Mestre Fafá, foi marcada por imprevistos. Virginia precisou retirar o costeiro da fantasia - que pesava cerca de 12 kg - no meio do desfile. Além disso, o tapa-sexo descolou e foi vaiada por parte do público na Sapucaí. Os acontecimentos dividiram opiniões. Parte dos internautas criticaram, enquanto algumas pessoas saíram em defesa da empresária.

A agremiação foi a terceira a desfilar no último dia do Grupo Especial, nesta terça-feira (17). A escola levou para a avenida o enredo "A Nação do Mangue", desenvolvido pelo carnavalesco Antônio Gonzaga. O tema celebrou a força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coqueiro com a cultura pop.