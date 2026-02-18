Virginia Fonseca - Manuela Scarpa / Brazil News

Virginia Fonseca Manuela Scarpa / Brazil News

Publicado 18/02/2026 08:16 | Atualizado 18/02/2026 09:16

Rio - A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio dominou as redes sociais na noite desta terça-feira (17) e madrugada de quarta (18). Muito além do samba-enredo, a passagem da influenciadora pela Marquês de Sapucaí foi marcada por imprevistos, críticas, defesas e um intenso debate virtual sobre o papel das rainhas de bateria no Carnaval.

fotogaleria

Logo na entrada da Avenida, Virginia chamou atenção pelo forte esquema de segurança ao seu redor, algo que não passou despercebido pelo público presente e por quem acompanhava o desfile pela internet. Ao ser anunciada oficialmente pela escola e também ao deixar a Sapucaí, a influenciadora chegou a receber vaias de parte da arquibancada, cena que rapidamente se espalhou pelas redes.



A fantasia, que incluía um costeiro de aproximadamente 12 quilos, se tornou um dos assuntos mais comentados da noite. Visivelmente incomodada, Virginia precisou retirar parte da fantasia no meio do desfile após reclamar diversas vezes de dores e do peso excessivo. A decisão dividiu opiniões.



"Primeiro desfile, asas gigantes, pressão absurda, vaias e mesmo assim ela fez acontecer. podem não gostar, mas daqui a pouco ela vira referência. Virginia é o momento", afirmou um fã. “De quem foi a ideia de jirico de colocar uma asa pesadíssima na Virgínia que já não é lá essas coisas sambando”, escreveu um internauta. “Não sustentou nem samba nem fantasia”, comentou outro. “Tirou o costeiro e mesmo assim não sambou?”, questionou um perfil.



Além do costeiro, outro ponto que gerou repercussão foi o tapa-sexo. Antes mesmo do desfile, Virginia havia relatado que o adesivo costumava desgrudar por causa do suor. Durante a apresentação, o item acabou se soltando, o que fez com que a influenciadora reduzisse os movimentos por receio de um imprevisto maior.



Nem todas as reações, no entanto, foram negativas. Parte do público saiu em defesa da estreante e destacou a pressão envolvida no posto de rainha de bateria. “Sustentar 12kg nas costas é físico. Sustentar a postura sob pressão é grandeza. Palmas pela resistência”, opinou uma seguidora. “Nem sempre é sobre entregar perfeição, é sobre ter coragem de estar ali”, escreveu outra. “Tiveram rainhas de baterias piores que ela, mas só a coitada sofre os xingamentos. Achei ela belíssima! Meus parabéns, que evolua sempre”, comentou uma usuária.



Outros comentários ampliaram a discussão para além do desfile em si e levantaram questionamentos sobre critérios e expectativas em torno do cargo. “Quando começarem a colocar rainha de bateria como item de pontuação eles vão querer as meninas da comunidade”, disparou um internauta. “Ser rainha é um título muito grande pra ela”, avaliou outro. "Ela deve estar muito feliz que acabou, porque eu já estava cansada por ela”, ironizou uma usuária. "Que a Virgínia não sabe sambar todo mundo já viu e ela já sabe, mas acho que já deu a forma que tão caindo em cima dela. A única pessoa que deveriam estar cobrando é o dono da escola", opinou uma usuária. Logo na entrada da Avenida, Virginia chamou atenção pelo forte esquema de segurança ao seu redor, algo que não passou despercebido pelo público presente e por quem acompanhava o desfile pela internet. Ao ser anunciada oficialmente pela escola e também ao deixar a Sapucaí, a influenciadora chegou a receber vaias de parte da arquibancada, cena que rapidamente se espalhou pelas redes.A fantasia, que incluía um costeiro de aproximadamente 12 quilos, se tornou um dos assuntos mais comentados da noite. Visivelmente incomodada, Virginia precisou retirar parte da fantasia no meio do desfile após reclamar diversas vezes de dores e do peso excessivo. A decisão dividiu opiniões."Primeiro desfile, asas gigantes, pressão absurda, vaias e mesmo assim ela fez acontecer. podem não gostar, mas daqui a pouco ela vira referência. Virginia é o momento", afirmou um fã. “De quem foi a ideia de jirico de colocar uma asa pesadíssima na Virgínia que já não é lá essas coisas sambando”, escreveu um internauta. “Não sustentou nem samba nem fantasia”, comentou outro. “Tirou o costeiro e mesmo assim não sambou?”, questionou um perfil.Além do costeiro, outro ponto que gerou repercussão foi o tapa-sexo. Antes mesmo do desfile, Virginia havia relatado que o adesivo costumava desgrudar por causa do suor. Durante a apresentação, o item acabou se soltando, o que fez com que a influenciadora reduzisse os movimentos por receio de um imprevisto maior.Nem todas as reações, no entanto, foram negativas. Parte do público saiu em defesa da estreante e destacou a pressão envolvida no posto de rainha de bateria. “Sustentar 12kg nas costas é físico. Sustentar a postura sob pressão é grandeza. Palmas pela resistência”, opinou uma seguidora. “Nem sempre é sobre entregar perfeição, é sobre ter coragem de estar ali”, escreveu outra. “Tiveram rainhas de baterias piores que ela, mas só a coitada sofre os xingamentos. Achei ela belíssima! Meus parabéns, que evolua sempre”, comentou uma usuária.Outros comentários ampliaram a discussão para além do desfile em si e levantaram questionamentos sobre critérios e expectativas em torno do cargo. “Quando começarem a colocar rainha de bateria como item de pontuação eles vão querer as meninas da comunidade”, disparou um internauta. “Ser rainha é um título muito grande pra ela”, avaliou outro. "Ela deve estar muito feliz que acabou, porque eu já estava cansada por ela”, ironizou uma usuária. "Que a Virgínia não sabe sambar todo mundo já viu e ela já sabe, mas acho que já deu a forma que tão caindo em cima dela. A única pessoa que deveriam estar cobrando é o dono da escola", opinou uma usuária.

Influenciadora se manifesta

Horas após cruzar a Avenida, por volta das 6h da manhã, a artista surgiu nas redes sociais e abriu o coração sobre o sentimento que tomou conta dela depois do desfile. “Vou falar um negócio para vocês. Estou indo dormir com a sensação de que ainda não vi tudo. Vi poucas partes e, quando eu acordar, vou ver mais. Pelo que eu vi, a Grande Rio entregou. Tudo lindo e maravilhoso! Uns carros que eu fico pensando: como o ser humano faz um trem desses?”, disse ela.



Ainda em êxtase, a influenciadora admitiu que a ficha ainda não caiu. “Eu ainda estou meio em êxtase. É um mix de emoções e eu acho que minha ficha ainda não caiu. Acho que vai cair quando eu acordar. Eu preciso dormir, fazer esse download… é isso que eu preciso, eu acho. Muita emoção, muita coisa”, completou.