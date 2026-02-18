Vila Isabel foi a segunda escola a desfilar no último dia do Especial - Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 05:28

Rio - No último dia de desfiles do Grupo Especial, a Unidos de Vila Isabel confirmou o favoritismo que tinha antes do começo do Carnaval e fez uma apresentação que a credencia como uma das candidatas ao título. A agremiação da Zona Norte foi a melhor da noite e deverá ter Viradouro e Beija-Flor, que passaram pela Avenida no segundo dia de desfiles, como principais rivais. Grande Rio e Salgueiro também se destacaram com desfiles luxuosos e opulentos. Primeira escola do dia, o Paraíso do Tuiuti teve um rendimento abaixo das coirmãs na Sapucaí.

Tuiuti

Primeira escola de samba a se apresentar nesta terça-feira, o Paraíso do Tuiuti trouxe para a Sapucaí o enredo "Ifá Lucumí: o resgate da tradição", baseado em uma vertente religiosa afro-cubana ligada ao orixá Orunmilá. A agremiação da Zona Norte teve como ponto principal o ótimo andamento do samba-enredo e o encaixe com a bateria comandada pelo mestre Marcão. A escola de samba teve problemas no acabamento de algumas alegorias e também na evolução.

Vila Isabel

Segunda escola de samba a desfilar no último dia do Grupo Especial, a Unidos de Vila Isabel sacudiu a Sapucaí com um enredo em homenagem a Heitor dos Prazeres. Com uma apresentação praticamente impecável, a agremiação da Zona Norte irá brigar pelo título do Carnaval de 2026.

Grande Rio

Terceira escola a desfilar neste último dia do Grupo Especial, a Grande Rio trouxe para a Sapucaí um enredo sobre o "Manguebeat", movimento cultural surgido no Recife nos anos de 1990. A agremiação de Duque de Caxias não decepcionou os seus torcedores e fez um desfile opulento e luxuoso na estreia do carnavalesco Antônio Gonzaga.

Salgueiro

Última escola a desfilar no Grupo Especial, o Salgueiro trouxe para a Sapucaí uma homenagem à ícone do Carnaval, Rosa Magalhães, que morreu em 2024 aos 77 anos. A agremiação da Zona Norte emocionou o Sambódromo com uma apresentação grandiosa, que reviveu desfiles históricos da carnavalesca com mais conquistas no Grupo Especial do Rio.