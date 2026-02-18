Rosa Magalhães foi homenageada pelo SalgueiroCarlos Elias/Agência O Dia

Rio - Última escola a desfilar no Grupo Especial, o Salgueiro trouxe para a Sapucaí uma homenagem à ícone do Carnaval, Rosa Magalhães, que morreu em 2024 aos 77 anos. A agremiação da Zona Norte emocionou o Sambódromo com uma apresentação grandiosa, que reviveu desfiles históricos da carnavalesca com mais conquistas no Grupo Especial do Rio.
O enredo assinado pelo carnavalesco Jorge Silveira não foi uma biografia sobre Rosa Magalhães e sim uma obra sobre o seu trabalho artístico e a construção da personalidade da carnavalesca. O trabalho foi de fácil compreensão para o público na Sapucaí e emocionou os torcedores.
Morta em 2024, a artista começou sua carreira no Carnaval com o grupo que ajudou Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues no carnaval de 1971 do Salgueiro, juntamente com Maria Augusta, Lícia Lacerda e Joãosinho Trinta. Na função de Carnavalesca, Rosa só assinou o enredo do Salgueiro em uma única oportunidade em 1990. A carnavalesca fez história na "Maior Festa da Terra" tendo conquistado sete títulos do Grupo Especial. Foram cinco títulos pela Imperatriz, um pelo Império Serrano e mais uma conquista pela Unidos de Vila Isabel.
A Comissão de Frente do Salgueiro foi bastante impactante com uma homenagem literária a Rosa Magalhães. A menção feita foi a biblioteca da carnavalesca e combinou bastante com o abre-alas da agremiação que também fez referência aos conhecimentos da Mestra.
A parte plástica do desfile do Salgueiro foi bem impactando, com alegorias grandes e fantasias luxuosas. Porém, houve algumas falhas de acabamento, que podem fazer a agremiação da Zona Norte ser penalizada pelos jurados. Algumas alegorias também demoraram a entrar na Avenida e tiveram problemas para se deslocar pela Sapucaí.
Em seu 12º ano como casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Sidclei Santos e Marcella Alves, fizeram uma apresentação bastante correta na Sapucaí. A fantasia dos dois também deixou o bailado deles ainda mais bonito e impactante.
Comandada mais uma vez pelos irmãos Guilherme e Gustavo Oliveira, a bateria "Furiosa" deu mais um show na Sapucaí. Com belas bossas e paradinhas, o andamento no desfile foi excelente e levou os torcedores ao delírio durante o desfile. Viviane Araújo brilhou mais uma vez na função de rainha, posto que ocupa há 18 anos no Salgueiro.
O carro de som comandado por Igor Sorriso foi mais um dos destaques do desfile do Salgueiro. O samba-enredo funcionou muito bem e a escola da Zona Norte passou sem maiores problemas em uma apresentação empolgante para encerrar o Grupo Especial do Carnaval.