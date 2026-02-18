Salgueiro é a última escola a desfilar no Grupo Especial - Ana Fernanda Freire / Agência O Dia

Salgueiro é a última escola a desfilar no Grupo EspecialAna Fernanda Freire / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 04:06





Última escola a cruzar a Marquês de Sapucaí no terceiro dia de desfiles do Grupo Especial, o Salgueiro usou o Instagram, nesta terça-feira (17), para informar que tem Rio - Em meio à polêmica envolvendo o Salgueiro e a Liesa, o intérprete Evandro Igor Sorriso abriu o desfile da escola, na madrugada desta quarta-feira (18), com agradecimentos à Liga e destacando a importância do momento para a agremiação."Agradecemos à Liesa, que trabalha dia e noite pelo nosso Carnaval. Hoje é um dia histórico: pela primeira vez o Salgueiro encerra o desfile […] O Carnaval se ganha aqui”, disparou Igor.Última escola a cruzar a Marquês de Sapucaí no terceiro dia de desfiles do Grupo Especial, o Salgueiro usou o Instagram, nesta terça-feira (17), para informar que tem "plena confiança na realização de julgamentos justos, pautados exclusivamente pelo que for apresentado na Avenida"

O Salgueiro encerra o último dia com uma homenagem à icônica carnavalesca Rosa Magalhães (1947-2024). Com oito títulos conquistados, a professora e artista plástica é a maior vencedora dos desfiles na Era Sambódromo. Ela também recebeu o Emmy Internacional pela abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio.

O enredo apresenta uma viagem lúdica pela trajetória criativa de Rosa, partindo da biblioteca onde a artista iniciava suas pesquisas. A narrativa se desenvolverá por meio de personagens dos contos de fadas, figuras históricas e do imaginário popular brasileiro, culminando em uma grande celebração com carnavalescos. A proposta busca refletir o estilo visual e o conteúdo profundamente pesquisado que marcaram a obra dela.