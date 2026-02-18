Carlinhos Salgueiro - Manuella Viégas / Agência O DIA

Publicado 18/02/2026 03:20 | Atualizado 18/02/2026 03:55

Rio - O professor de samba Carlinhos Salgueiro, responsável pela preparação de Virginia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio, revelou que o costeiro, acessório que enfeita as costas dos desfilantes, ficou mais pesado do que o esperado, obrigando eles a mudar alguns passos de última hora.

"Foi praticamente todos os dias ensaiando, a gente se assustou um pouco com o peso da fantasia. Eu coloquei a fantasia, senti todo aquele peso, tivemos que mudar alguma coisa. Desejo toda sorte. E Carnaval é assim, é aqui que a verdade acontece, a gente não sente dor, não sente nada. Como iniciante, eu achei que teria que ser algo mais leve, eu faço meu trabalho, coloquei absorvente no pé. Ela ia fazer mais quadril e vai ter que fazer mais ombro. Ela ficou tensa e conseguimos adaptar", contou. "Foi praticamente todos os dias ensaiando, a gente se assustou um pouco com o peso da fantasia. Eu coloquei a fantasia, senti todo aquele peso, tivemos que mudar alguma coisa. Desejo toda sorte. E Carnaval é assim, é aqui que a verdade acontece, a gente não sente dor, não sente nada. Como iniciante, eu achei que teria que ser algo mais leve, eu faço meu trabalho, coloquei absorvente no pé. Ela ia fazer mais quadril e vai ter que fazer mais ombro. Ela ficou tensa e conseguimos adaptar", contou.

Em um momento do desfile, Virginia optou por tirar o costeiro. Outro problema enfrentado pela influenciadora digital na Avenida foi que o tapa-sexo que ela usava descolou. Com isso, a namorada de Vini Jr. precisou sambar com mais cuidado. Apesar dos perrengues, a rainha não perdeu a compostura e distribuiu sorrisos.

Bruna Griphao assume nervosismo



A atriz Bruna Griphao, que também foi aluna de Carlinhos, expressou nervosismo antes de entrar na Avenida pelo Salgueiro, última escola a desfilar no Grupo Especial, na madrugada desta quarta-feira (18).



"É muita emoção. Um nervosismo, mas um nervosismo de ansiedade, de querer viver isso logo, querer viver isso muito. Estou nervosa, mas eu estou muito feliz, muito grata. É um misto. São várias emoções juntas, uma loucura", confessou.



Sobre seus preparativos para o Carnaval, a atriz afirmou ter dado seu máximo, mas disse que o fez foi apenas o mínimo para representar a escola. "Eu não acho que eu fiz mais do que o mínimo. Acho que toda musa, convidada, independente do cargo que esteja ocupando, se você não nasceu ali, não cresceu ali e acredita naquela comunidade, do Salgueiro, no meu caso, você tem que saber chegar. Não fiz mais do que é o mínimo que deve ser feito, que é respeitar a escola, respeitar a história, respeitar o Carnaval como um todo”, afirmou.



Para ela, Carlinhos Salgueiro, seu professor, foi uma figura central para sua evolução no samba. "Sinto que tenho traçado uma trajetória muito honesta, de muito respeito e de muito amor. E acho que isso é o principal que transparece, tenho que agradecer ao meu mestre, Carlinhos, não só as aulas particulares, mas as aulas que ele dá no Salgueiro, com o projeto que ele faz lá, foram essenciais", disse.