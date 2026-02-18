Cintia Dicker teve momentos amorosos com o marido Pedro Scooby antes do desfile do Salgueiro - Manuella Viegas / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 03:13

Rio - Musa do Salgueiro, Cintia Dicker recebeu apoio do marido, o surfista Pedro Scooby, para o desfile, na Sapucaí, na madrugada desta quarta-feira (18). Os dois protagonizaram um clima de romance ao trocar beijos durante a concentração da escola para entrar na avenida.

Ao DIA, a musa revelou que o companheiro a aconselhou a se divertir. "A escola toda vem ensaiando e treinando para entregar. Eu acho que vai ser lindo. Só quero me divertir. Foi isso que o Pedro falou hoje: 'Não fica nervosa, só se divirta. Entra lá e acha essa mulher feliz que você é naquela passarela'. É isso que eu estou pensando”, contou.



Enquanto tentava se manter tranquila, Cintia explicou que fez muitas aulas para entregar um bom resultado.



"Eu nem sei como está o coração hoje. Por enquanto eu estou assim, sem sentir nada, sem nada, só absorvendo toda a energia. Eu acho que foi muito tempo de trabalho, de ensaios, de aulas e agora chegou esse momento de celebrar tudo isso”, afirmou.



Scooby reforçou o esforço da mulher para representar a agremiação, que traz como enredo a trajetória de Rosa Magalhães.



"É maravilhoso ver que ela se dedicou, que ela tá trabalhando pra isso e se entregou. Entendeu o que é o Carnaval, o que é a comunidade, o que é o Salgueiro e agora é só mostrar na avenida. Vai dar tudo", destacou.

O Salgueiro encerra o último dia de desfile do Grupo Especial com uma homenagem à icônica carnavalesca Rosa Magalhães (1947-2024). Com oito títulos conquistados, a professora e artista plástica é a maior vencedora dos desfiles na Era Sambódromo. Ela também recebeu o Emmy Internacional pela abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio.

O enredo apresenta uma viagem lúdica pela trajetória criativa de Rosa, partindo da biblioteca onde a artista iniciava suas pesquisas. A narrativa se desenvolverá por meio de personagens dos contos de fadas, figuras históricas e do imaginário popular brasileiro, culminando em uma grande celebração com carnavalescos. A proposta busca refletir o estilo visual e o conteúdo profundamente pesquisado que marcaram a obra dela.