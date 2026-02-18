Brunna Gonçalves ganha beijo de Ludmilla durante desfile da Grande RioVictor Chapetta / Brazil News
Brunna Gonçalves ganha beijo de Ludmilla durante desfile da Grande Rio
Dançarina é musa da agremiação
Brunna Gonçalves ganha beijo de Ludmilla durante desfile da Grande Rio
Dançarina é musa da agremiação
Brunna Gonçalves, Xamã, e outros famosos desfilam pela Grande Rio
Integrantes valorizaram escola de Caxias
Confira fotos da fantasia da Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí
Influenciadora estreia como rainha de Bateria da Grande Rio
Unidos de Vila Isabel faz desfile grandioso na Sapucaí
Agremiação da Zona Norte trouxe enredo sobre Heitor dos Prazeres
Com referências ao Manguebeat, Mestre Fafá mira décimos perdidos no ano passado
Profissional prefere não falar sobre estreia de Virginia Fonseca no cargo de rainha
Vila Isabel levanta Sapucaí com desfile impecável e promete brigar pelo título
Agremiação da Zona Norte trouxe enredo sobre Heitor dos Prazeres