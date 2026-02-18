Brunna Gonçalves ganha beijo de Ludmilla durante desfile da Grande RioVictor Chapetta / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ludmilla, de 30 anos, marcou presença em um camarote da Marquês de Sapucaí, na madrugada desta quarta-feira (18), para prestigiar a mulher, Brunna Gonçalves, que é musa da Grande Rio. Ao avistar a amada, a dançarina fez questão de dar um beijinho na cantora. 
fotogaleria
Ludmilla prestigia Brunna Gonçalves durante desfile da Grande Rio - Victor Chapetta / Brazil News
Brunna Gonçalves durante desfile da Grande Rio - Victor Chapetta / Brazil News
Brunna Gonçalves ganha beijo de Ludmilla durante desfile da Grande Rio - Victor Chapetta / Brazil News
Brunna Gonçalves ganha beijo de Ludmilla durante desfile da Grande Rio - Victor Chapetta / Brazil News
Brunna Gonçalves durante desfile da Grande Rio - Victor Chapetta / Brazil News
Brunna Gonçalves ganha beijo de Ludmilla durante desfile da Grande Rio - Victor Chapetta / Brazil News
Brunna Gonçalves ganha beijo de Ludmilla durante desfile da Grande Rio - Victor Chapetta / Brazil News
Neste Carnaval, a Grande Rio tem como enredo o movimento Manguebeat de Pernambuco. No desfile, Brunna usou uma fantasia que representava "a raiz do mangue". 
Casadas desde 2019, Lud e Brunna são mamães de Zuri, de 8 meses.
 