Brunna Gonçalves ganha beijo de Ludmilla durante desfile da Grande Rio - Victor Chapetta / Brazil News

Publicado 18/02/2026 02:30

Rio - Ludmilla, de 30 anos, marcou presença em um camarote da Marquês de Sapucaí, na madrugada desta quarta-feira (18), para prestigiar a mulher, Brunna Gonçalves, que é musa da Grande Rio. Ao avistar a amada, a dançarina fez questão de dar um beijinho na cantora.

Neste Carnaval, a Grande Rio tem como enredo o movimento Manguebeat de Pernambuco. No desfile, Brunna usou uma fantasia que representava "a raiz do mangue".

Casadas desde 2019, Lud e Brunna são mamães de Zuri, de 8 meses.