Publicado 18/02/2026 02:17

Rio - Famosos que desfilam pela Grande Rio no terceiro e último dia de apresentação do Grupo Especial na Sapucaí, na madrugada desta quarta-feira (18), revelaram ao DIA a emoção e sensação de representar o enredo "A Nação do Mangue", inspirado no movimento manguebeat e na cultura pernambucana.

No primeiro ano desfilando pela escola de Caxias, após sair da Beija-Flor de Nilópolis, Brunna Gonçalves falou sobre o carinho que tem recebido da comunidade. "Estou muito animada, muito emocionada, muito grata por Caxias ter me acolhido e me abraçado. Estou ansiosa para entrar na Avenida. Amo o samba, eu amo o Carnaval e estar aqui representando a Grande Rio hoje... Nossa, muita gratidão”, disse.



No segundo ano consecutivo com a Grande Rio, a ex-BBB Alane trocou as pedrarias da fantasia por garrafas pet coloridas. "Hoje, venho trazendo a nobreza das ruas para mostrar que justamente a nossa nossa maior riqueza é a cultura popular. Estou com umas mangas de garrafa PET para falar sobre a preservação. É uma honra estar na Grande Rio, que sempre me acolheu muito. Tenho um carinho e um amor enorme pela escola e pela comunidade”, contou.



Com roupa da ala da previdência e cabelo platinado, o cantor Xamã também se apresenta na avenida. Na concentração, o artista comentou sobre a evolução do personagem Bagdá, da novela “Três Graças”, da TV Globo.



"A gente está construindo uma história bacana. É uma oportunidade incrível estar na novela do Aguinaldo. E eu acho que o personagem tá sempre em metamorfose. Cada hora apresenta uma camada nova. Eu estou muito feliz com tudo. Eu amo muito o cinema, estou muito feliz nessa fase da minha carreira”, comentou.



O rapper também enalteceu o enredo e o Carnaval carioca. "É muita alegria poder estar falando sobre a cultura do Recife, sobre Manguebeat e sobre a Grande Rio. Mais uma vez, a gente está usando o palco do Carnaval para poder contar nossa história. No Carnaval de rua, é onde o samba se encontra. O carnaval é muito importante e eu acho que isso está intrínseco no Rio de Janeiro. É um negócio muito grande", disse.



Ainda na concentração, a atriz pernambucana Fabiana Karla revelou emoção em pisar na Sapucaí representando sua origem.



"É muita emoção, tem muitos pernambucanos aqui reunidos. A gente vai desfilar com essa emoção na avenida. Acordei hoje tão nervosa, com o coração batendo, saindo pela boca, mas dará tudo certo, essa emoção a gente vai transbordar na avenida”, revelou.



A Grande Rio aposta no Manguebeat para sacudir o Sambódromo. O movimento musical e cultural iniciado em Pernambuco, na década de 90, transformou os manguezais em símbolos de fertilidade, resistência e reinvenção nas periferias do Recife.

O enredo traça a ligação entre as periferias de Recife e Duque de Caxias, indo além da semelhança dos manguezais e mostrando o conhecimento e o impacto cultural gerado a partir dessas áreas.