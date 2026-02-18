Publicidade
Confira fotos da fantasia da Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí
Influenciadora estreia como rainha de Bateria da Grande Rio
Rio - Virginia Fonseca estreou, na madrugada desta quarta-feira (18), como rainha de Bateria da Grande Rio. Antes do desfile na Marquês de Sapucaí, a influenciadora digital mostrou detalhes da fantasia com que se apresentaria. A empresária, ainda, aplicou cristais que formam o número 7 no dente para homenagear o namorado, o jogador Vinicius Júnior.
Durante sua passagem pela Avenida, Virginia enfrentou alguns problemas com o look. Em um momento do desfile, ela optou por tirar o costeiro devido ao peso. O tapa-sexo usado por ela também descolou, fazendo com que a loira sambasse com cautela. Apesar dos perrengues, a rainha não perdeu a compostura e distribuiu sorrisos.
