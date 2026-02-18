Matéria Salva!

Confira fotos da fantasia da Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí
Carnaval

Confira fotos da fantasia da Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí

Influenciadora estreia como rainha de Bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca em estreia na Grande Rio
Virginia em estreia na Sapucaí
Virginia em estreia na Sapucaí
Virginia em estreia na Sapucaí
Virginia Fonseca em estreia na Grande Rio
Virginia Fonseca em estreia na Grande Rio
Virginia Fonseca em estreia na Grande Rio
Virginia Fonseca em estreia na Grande Rio
Virginia Fonseca em estreia na Grande Rio
Virginia Fonseca em estreia na Grande Rio
Virginia Fonseca em estreia na Grande Rio
Virginia Fonseca em estreia na Grande Rio
Virginia Fonseca antes de desfile na Marquês de Sapucaí
Virginia Fonseca antes de desfile na Marquês de Sapucaí
Virginia Fonseca antes de desfile na Marquês de Sapucaí
Virginia Fonseca antes de desfile na Marquês de Sapucaí
Virginia Fonseca antes de desfile na Marquês de Sapucaí
Virginia Fonseca antes de desfile na Marquês de Sapucaí
Virginia Fonseca faz homenagem a Vinicius Júnior
Virginia Fonseca faz homenagem a Vinicius Júnior
Virginia Fonseca faz homenagem a Vinicius Júnior
Virginia Fonseca tira costeiro de fantasia
Virginia Fonseca é rainha de bateria da Grande Rio
Virginia Fonseca é rainha de bateria da Grande Rio
Virginia Fonseca é rainha de bateria da Grande Rio
Virginia Fonseca é rainha de bateria da Grande Rio
Rio - Virginia Fonseca estreou, na madrugada desta quarta-feira (18), como rainha de Bateria da Grande Rio. Antes do desfile na Marquês de Sapucaí, a influenciadora digital mostrou detalhes da fantasia com que se apresentaria. A empresária, ainda, aplicou cristais que formam o número 7 no dente para homenagear o namorado, o jogador Vinicius Júnior
Ao DIA, ela confessou que ficou nervosa com o tamanho da popularidade com o público que ela tem.
Durante sua passagem pela Avenida, Virginia enfrentou alguns problemas com o look. Em um momento do desfile, ela optou por tirar o costeiro devido ao peso. O tapa-sexo usado por ela também descolou, fazendo com que a loira sambasse com cautela. Apesar dos perrengues, a rainha não perdeu a compostura e distribuiu sorrisos.
