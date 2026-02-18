Na foto, da esquerda para direita: Silvio Pontes, 52 anos; Silas Seixas, 34; e Eli Pereira Natividade, 43. Todos do Caprichoso de ParintinsFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Parintienses do Caprichoso dão vida ao carro abre-alas de 70 metros do Salgueiro
Alegoria representa um enorme barco que abrirá o desfile da agremiação
Grande Rio faz desfile opulento com enredo que liga Recife a Duque de Caxias
Escola da Baixada Fluminense foi a penúltima a desfilar no Grupo Especial
Musa do Salgueiro, Cintia Dicker e Pedro Scooby protagonizam momento fofo na Sapucaí
Casal surgiu em clima de romance durante a concentração
Vídeo: Virginia Fonseca é vaiada pelo público ao ser anunciada na Sapucaí
Influenciadora desfilou com Rainha de Bateria da Grande Rio na madrugada desta quarta-feira (18)
Brunna Gonçalves ganha beijo de Ludmilla durante desfile da Grande Rio
Dançarina é musa da agremiação
Brunna Gonçalves, Xamã, e outros famosos desfilam pela Grande Rio
Integrantes valorizaram escola de Caxias
