Parintienses do Caprichoso dão vida ao carro abre-alas de 70 metros do Salgueiro

Na foto, da esquerda para direita: Silvio Pontes, 52 anos; Silas Seixas, 34; e Eli Pereira Natividade, 43. Todos do Caprichoso de ParintinsFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 03:17 | Atualizado 18/02/2026 03:19

Rio - Há seis meses na cidade, cerca de 50 profissionais do Caprichoso de Parintins foram responsáveis por esculpir e dar movimento ao imponente carro abre-alas do Salgueiro. A alegoria, que representa um enorme barco, mede 70 metros de comprimento.

A O DIA, Eli Pereira Natividade, 53 anos, contou que deixou a família em Parintins, no Amazonas, em agosto e, desde então, tem se dedicado dia e noite para dar movimento ao barco que abrirá o desfile da Vermelho e Branca.

"Eu e mais um grupo de cerca de 50 pessoas chegamos ao Rio em agosto e vamos embora no próximo dia 23 de fevereiro. Quem dá vida aos carros são os parintienses. É um trabalho delicado, por isso leva tanto tempo", explica.

E não foi apenas para o Salgueiro que Eli trabalhou nos últimos meses. Segundo o artista, escolas como a Viradouro, a Paraíso do Tuiuti e a Unidos de Padre Miguel também utilizaram o trabalho da equipe.

O Salgueiro leva para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.