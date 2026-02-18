Virginia Fonseca - Victor Chapetta / Brazil News

Virginia Fonseca Victor Chapetta / Brazil News

Publicado 18/02/2026 03:11

Depois de atrair completamente os holofotes ao chegar na concentração para o desfile da Grande Rio, a influenciadora Virginia Fonseca sentiu um pouco na pele a responsabilidade de ser Rainha de Bateria pela primeira vez. Ao ser anunciada pelo locutor da Liesa na Sapucaí, ela recebeu aplausos, mas em seguida uma onda de vaias, principalmente vindas do setor par e de alguns camarotes.



Veja o vídeo:

Virginia recebe VAIAS ao ser anunciada como Rainha de Bateria da Grande Rio na Sapucaí.

pic.twitter.com/Yz74H5nmva — QG do POP (@QGdoPOP) February 18, 2026

Virginia foi anunciada como Rainha de Bateria da Grande Rio em maio de 2025, substituindo a atriz Paolla Oliveira, que abriu mão do posto. Em sua estreia na Sapucaí, ela revelou estar surpresa com a dimensão das coisas.

"Me assusta um pouco essa abordagem. Acho que ainda não consegui entender o meu tamanho, mas trabalho todos os dias para isso. Sou muito grata por todas as pessoas que querem falar comigo, por todo carinho", disse ao DIA.