Virginia estreia como rainha de Bateria da Grande RioFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Virgínia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio, se assustou com a maciça abordagem da imprensa ao chegar à concentração. A nova rainha de bateria foi escoltada por dezenas de seguranças.— Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2026
Crédito: Thalita Queiroz/O Dia pic.twitter.com/WGZhB5X1HZ
"Me assusta um pouco essa abordagem. Acho que ainda não consegui entender o meu tamanho, mas trabalho todos os dias para isso. Sou muito grata por todas as pessoas que querem falar comigo, por todo carinho", disse.
Chegada de Virginia Fonseca causa tumulto na Sapucaí— Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2026
Crédito: Agência O Dia pic.twitter.com/55J4m0YSll
Muito nervosa, Virginia contou que se preparou intensamente para a estreia, fez aulas de samba, intensificou os treinos na academia e manteve uma alimentação mais restritiva.
A rainha de bateria chegou à concentração cerca de uma hora antes de entrar na Avenida, ao lado de Mestre Fafá e da Invocada, como é carinhosamente conhecida a bateria da escola.
Quem a acompanhou durante todo o tempo, inclusive orientando nas entrevistas, foi o presidente de honra Jayder Soares. Para o desfile, Virginia apostou em uma fantasia vermelha, com riqueza de pedras e brilho.
