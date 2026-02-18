Virginia estreia como rainha de Bateria da Grande RioFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Mais artigos de Thalita Queiroz
Thalita Queiroz
Rio - Na estreia como rainha de bateria da Grande Rio, a influenciadora Virginia Fonseca afirmou ter se assustado com a grande abordagem do público momentos antes de desfilar, na madrugada desta quarta-feira (18), na Marquês de Sapucaí - veja fotos da fantasia de Virginia aqui. Em entrevista a O DIA, ela disse que ainda busca compreender a dimensão de sua popularidade.


"Me assusta um pouco essa abordagem. Acho que ainda não consegui entender o meu tamanho, mas trabalho todos os dias para isso. Sou muito grata por todas as pessoas que querem falar comigo, por todo carinho", disse.


Muito nervosa, Virginia contou que se preparou intensamente para a estreia, fez aulas de samba, intensificou os treinos na academia e manteve uma alimentação mais restritiva.

A rainha de bateria chegou à concentração cerca de uma hora antes de entrar na Avenida, ao lado de Mestre Fafá e da Invocada, como é carinhosamente conhecida a bateria da escola.

Quem a acompanhou durante todo o tempo, inclusive orientando nas entrevistas, foi o presidente de honra Jayder Soares. Para o desfile, Virginia apostou em uma fantasia vermelha, com riqueza de pedras e brilho.
fotogaleria
Virginia estreia como rainha de Bateria da Grande Rio
Virginia Fonseca confessa ter se assustado com abordagem na Sapucaí
Virginia Fonseca confessa ter se assustado com abordagem na Sapucaí
Virginia estreia como rainha de Bateria da Grande Rio
Virginia Fonseca na concentração da Sapucaí
Virginia Fonseca confessa ter se assustado com abordagem na Sapucaí
Virginia Fonseca vai estrear como rainha de bateria da Grande Rio
Virginia exibiu cristais no dente que formam o n&uacute;mero da camisa de Vini Jr.
Virginia estreia na Marquês de Sapucaí