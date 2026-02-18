Virginia estreia como rainha de Bateria da Grande Rio - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 01:16 | Atualizado 18/02/2026 02:15

O DIA, ela disse que ainda busca compreender a dimensão de sua popularidade. Rio - Na estreia como rainha de bateria da Grande Rio, a influenciadora Virginia Fonseca afirmou ter se assustado com a grande abordagem do público momentos antes de desfilar, na madrugada desta quarta-feira (18), na Marquês de Sapucaí - veja fotos da fantasia de Virginia aqui . Em entrevista a, ela disse que ainda busca compreender a dimensão de sua popularidade.

Virgínia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio, se assustou com a maciça abordagem da imprensa ao chegar à concentração. A nova rainha de bateria foi escoltada por dezenas de seguranças.



Crédito: Thalita Queiroz/O Dia pic.twitter.com/WGZhB5X1HZ — Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2026



"Me assusta um pouco essa abordagem. Acho que ainda não consegui entender o meu tamanho, mas trabalho todos os dias para isso. Sou muito grata por todas as pessoas que querem falar comigo, por todo carinho", disse. "Me assusta um pouco essa abordagem. Acho que ainda não consegui entender o meu tamanho, mas trabalho todos os dias para isso. Sou muito grata por todas as pessoas que querem falar comigo, por todo carinho", disse.

Chegada de Virginia Fonseca causa tumulto na Sapucaí

Crédito: Agência O Dia pic.twitter.com/55J4m0YSll — Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2026



Muito nervosa, Virginia contou que se preparou intensamente para a estreia, fez aulas de samba, intensificou os treinos na academia e manteve uma alimentação mais restritiva.



A rainha de bateria chegou à concentração cerca de uma hora antes de entrar na Avenida, ao lado de Mestre Fafá e da Invocada, como é carinhosamente conhecida a bateria da escola.



Quem a acompanhou durante todo o tempo, inclusive orientando nas entrevistas, foi o presidente de honra Jayder Soares. Para o desfile, Virginia apostou em uma fantasia vermelha, com riqueza de pedras e brilho. Muito nervosa, Virginia contou que se preparou intensamente para a estreia, fez aulas de samba, intensificou os treinos na academia e manteve uma alimentação mais restritiva.A rainha de bateria chegou à concentração cerca de uma hora antes de entrar na Avenida, ao lado de Mestre Fafá e da Invocada, como é carinhosamente conhecida a bateria da escola.Quem a acompanhou durante todo o tempo, inclusive orientando nas entrevistas, foi o presidente de honra Jayder Soares. Para o desfile, Virginia apostou em uma fantasia vermelha, com riqueza de pedras e brilho.