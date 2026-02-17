Carla Perez - Reprodução / Instagram

"O meu objetivo sempre foi fazer uma despedida inesquecível, às altura do que o Pipoca/Algodão Doce representou para o Carnaval de Salvador. Um bloco pioneiro ao pensar na folia para crianças, abrindo caminhos e criando memórias afetivas para gerações. Eu subi nos ombros do segurança para conseguir ter o contato físico e, portanto, estar mais próxima das minhas crianças, em momentos pontuais do percurso, devido a minha estatura", iniciou a nota de esclarecimento."A imagem que ficou é dura, e eu reconheço isso. Ainda que a intenção tenha sido boa, a cena reproduz simbologias que nos atravessam enquanto sociedade. Remete a desigualdades históricas que estruturam o nosso país e que jamais podem ser naturalizadas. Nada justifica. Absolutamente nada. Peço desculpas, de forma direta e sincera. Reconhecer o erro é o meu primeiro passo. O segundo é agir"."O Carnaval de Salvador, a maior festa de rua do planeta, é feito majoritariamente por pessoas negras e para pessoas negras. Ele é expressão de resistência, cultura e potência. Tenho consciência da responsabilidade histórica que isso carrega. Errei. Reconheço. E, mais uma vez, peço desculpas", continuou.Por fim, reafirmou o compromisso no combate ao "racismo estrutural" e reforçou o pedido de desculpas. "E reafirmo meu compromisso inegociável de combater qualquer prática ou simbologia que reforce o racismo estrutural. Aqui finalizo, ressaltando meu pedido de desculpas e com o coração cheio de amor, ainda muito emocionada com a despedida de ontem. Agradeço a compreensão de todos"Carla foi alvo de críticas devido atitude durante a despedida do bloco infantil, em Salvador, Bahia, no domingo (15). Em determinado momento, ela desceu do trio para cumprimentar fãs. No entanto, fez isso sentada no ombro de um homem negro, revoltando internautas.