Grupo acompanhou o desfile no circuito Barra-Ondina, um dos principais pontos do carnaval de Salvador - Reprodução / Redes sociais

Grupo acompanhou o desfile no circuito Barra-Ondina, um dos principais pontos do carnaval de SalvadorReprodução / Redes sociais

Publicado 16/02/2026 16:13

Um vídeo de João Lucas no carnaval de Salvador acabou puxando uma discussão nas redes sociais. O cantor foi filmado em cima do trio de Ivete Sangalo, acompanhado da esposa, Sasha Meneghel, e dos amigos Bruna Marquezine e Shawn Mendes.



A gravação circulou no X e gerou um comentário direcionado ao artista, questionando sua visibilidade em meio ao grupo.