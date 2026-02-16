Grupo acompanhou o desfile no circuito Barra-Ondina, um dos principais pontos do carnaval de SalvadorReprodução / Redes sociais
A gravação circulou no X e gerou um comentário direcionado ao artista, questionando sua visibilidade em meio ao grupo.
vc sabe que ali eu não me senti famoso, mas AGORA que o “abelha hive” hitou falando de mim, eu me sinto…— João Lucas (@_joaolucasss_) February 16, 2026
"Esse namorado da Sasha precisa entender que ele não é o famoso e isso é tão perceptível", escreveu um usuário ao publicar o registro.
A postagem ultrapassou 1 milhão de visualizações e chamou atenção do próprio João Lucas, que decidiu responder.
Em tom irônico, ele comentou: "Você sabe que ali eu não me senti famoso, mas AGORA que você hitou falando de mim, eu me sinto…"
João Lucas e Sasha estão juntos desde 2020. A filha de Xuxa e Bruna mantêm uma amizade próxima e aparecem com frequência em encontros e eventos.
O grupo acompanhou o desfile no circuito Barra-Ondina, um dos principais pontos do carnaval de Salvador.
A presença de Bruna Marquezine ao lado de Shawn Mendes também chamou atenção por marcar a primeira vez em que a atriz apareceu com o cantor durante a folia.
Ainda em clima de bastidores, Bruna e Shawn também passaram pelo camarim para encontrar Ivete antes da apresentação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.