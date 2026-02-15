Juliana Paes - Reprodução do Instagram

Publicado 15/02/2026 17:38

Rio - Juliana Paes, de 46 anos, aproveitou o domingo de carnaval com a família em uma praia no Rio. A atriz, que é rainha de bateria da Viradouro, compartilhou alguns registros do momento de lazer, no Instagram. De biquíni, a artista exibiu o corpo escultural e renovou bronzeado. Para espantar o calor, ela se refrescou com uma água de coco.

Em outra imagem, Juliana mostrou o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, e o filho mais novo, Antônio, de 12 anos. O casal ainda é papai de Pedro, de 15 anos.

De volta ao posto de rainha de bateria da Viradouro, posto que ocupou entre 2004 e 2008, a atriz vai cruzar a Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (16). Neste ano, a agremiação levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Pra Cima, Ciça", em homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o mestre de bateria Ciça, que completa 70 anos de vida e 55 de samba em 2026. A escola é a terceira a desfilar.