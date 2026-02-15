Diogo Nogueira falou sobre boatos após separação de Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2026 19:57

Rio - Diogo Nogueira abriu o jogo, neste sábado (14), sobre os boatos de uma possível reconciliação com Paolla Oliveira. O ator negou a volta do casal, que comunicou o fim da relação em dezembro do ano passado, mas ressaltou que existe um carinho entre eles.

"Não voltamos, não. A gente se respeita e se ama como pessoas. Nossa relação é super maravilhosa. Não aconteceu nada grave [entre nós]. O mais importante é que tomamos uma decisão em relação ao que seria o melhor para nós dois", disse Diogo, em entrevista à Quem, na Marquês de Sapucaí.

O cantor, ainda, fez questão de elogiar a ex. "Tenho visto ela em todos os lugares, linda e maravilhosa. Torço muito por ela, por todo o trabalho dela. Acredito que ela faça o mesmo (por mim). Por isso, essa troca de mensagem e carinho todo", completou.

