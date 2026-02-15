Anitta comanda trio em São Luís, no Maranhão - Reprodução de vídeo

Anitta comanda trio em São Luís, no MaranhãoReprodução de vídeo

Publicado 15/02/2026 15:49

Rio - Atenta! Anitta, de 32 anos, interrompeu a apresentação de seu bloco em São Luís, no Maranhão, na noite deste sábado (14), para denunciar uma tentativa de furto. De cima do trio elétrico, a Poderosa notou a movimentação de umas pessoas, alertou os fãs e pediu ajuda à polícia militar do local.

"Dá uma olhada nessa galera aí, por favor! Segura essa galera aí, dá uma olhada que arruaceiro aqui não tem vez...Fica de olho nesses meninos aí, gente. O cabelinho azul! Ô gente, se vocês virem um menino de cabelo azul aí no meio, já toma cuidado", afirmou a cantora. "Obrigada ao pessoal da polícia ajudando. Eu chamo o pessoal da polícia para cá, viu, cabelo branco?", completou.

Anitta, em seguida, disse que voltaria a cantar quando as coisas se acalmassem. "Você vê, o povo sai de casa para arrumar quizumba, para roubar os outros. Ah, vá. Uma hora dessas?", destacou a artista, que orientou as autoridades.

"Ele foi para lá, galera da polícia. Ele está lá no meio do público ali, lá atrás... Ô cabelinho azul, vou ficar catando seu cabelo até você chegar em casa. Agora estou de olho, ninguém mandou pintar o cabelo de azul, né, meu querido. Tu foi criar arruaça com o cabelo pintado de azul".

