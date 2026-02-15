Alessandra Ambrosio faz ensaio sensual com namorado, Buck PalmerReprodução / Instagram

Rio - Alessandra Ambrosio, de 44 anos, compartilhou nas redes sociais, na manhã deste domingo (15), um ensaio fotográfico sensual com o namorado, o designer de joias australiano Buck Palmer. Em comemoração ao Valentine's Day (Dia dos Namorados), a modelo se declarou ao amado.
"Com vontade de... meu amor", escreveu a Angel da Victoria’s Secret na legenda do post. De topless, Alessandra foi clicada aos beijos e em clima de romance com o namorado. Na mesma rede social, Buck também publicou uma mensagem apaixonada. 
"Nada melhor do que o nosso amor e viajar pelo mundo com você. Obrigada, meu amor, por ser a parceira mais incrível neste sonho! Em meio à montanha-russa da vida, com todos os seus altos e baixos, não há ninguém com quem eu preferiria passar por tudo isso. E sim, você é a campeã de xadrez", legendou ele, em texto traduzido para o português.
O Valentine's Day - Dia de São Valentim - é comemorado no dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos e em países europeus. Já no Brasil, a data - chamada de Dia dos namorados - é celebrada em 12 de junho.