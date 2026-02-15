Alessandra Ambrosio faz ensaio sensual com namorado, Buck PalmerReprodução / Instagram
Alessandra Ambrosio faz ensaio sensual com namorado e se declara
Modelo foi clicada aos beijos com o designer de joias australiano Buck Palmer
Alessandra Ambrosio faz ensaio sensual com namorado e se declara
Modelo foi clicada aos beijos com o designer de joias australiano Buck Palmer
Carlinhos Maia é vaiado no Galo da Madrugada e se pronuncia
Influenciador digital ressaltou que já está se 'acostumando' com as críticas
Vídeo! Em clima de romance, Shawn Mendes e Bruna Marquezine curtem trio de Ivete Sangalo
Cantor e atriz conversaram, dançaram e protagonizaram muitos beijões na Bahia, neste sábado (14)
Isadora Cruz faz declaração apaixonada a Lucas Pinheiro após ouro nas Olimpíadas
Atriz e esquiador assumiram o romance em junho do ano passado
Lauana Prado revela sexo do bebê em bloco de Carnaval
Sertaneja fez um chá revelação em cima do trio elétrico e anunciou o nome da criança
Bruna Marquezine e Shawn Mendes visitam Ivete Sangalo nos bastidores do trio em Salvador
Casal prestigiou a cantora neste sábado (14)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.