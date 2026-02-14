Ivete Sangalo recebe visita de Bruna Marquezine e Shawn Mendes antes de subir no trio em Salvador - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2026 14:07

Rio - Bruna Marquezine e Shawn Mendes passaram pelo camarim de Ivete Sangalo neste sábado (14), em Salvador, para cumprimentar a cantora pouco antes de ela subir ao trio elétrico. O casal apareceu junto nos bastidores e trocou abraços com a artista antes do início da apresentação.



No stories do Instagram, Ivete publicou um vídeo do momento: “Olha quem chegou para curtir o Carnaval da Veveta”, escreveu na legenda. Ao falar com a atriz, Ivete reagiu ao visual escolhido para a folia: “Que isso, amada? Olhe só!”.



Bruna Marquezine e Shawn Mendes passaram a ser vistos juntos com mais frequência desde novembro de 2025, quando surgiram lado a lado pela primeira vez. Desde então, o cantor fez outras visitas ao Brasil e acompanhou a atriz em compromissos pessoais e passeios, especialmente em Salvador. Os artistas passaram réveillon juntos no Nordeste e foram vistos trocando beijos na praia.

