Rio - A atriz Isadora Cruz usou as redes sociais neste sábado (14) para celebrar a conquista do namorado, Lucas Pinheiro Braathen, que garantiu uma medalha de ouro inédita para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno de 2026, disputadas na Itália. O esquiador competiu pelo país e alcançou o lugar mais alto do pódio no esqui alpino.

Em publicações nos stories, Isadora compartilhou imagens da prova e escreveu “Meu campeão”. Em seguida, fez uma declaração no feed: “My valentine. Te amo”. A homenagem coincidiu com o Valentine’s Day (Dia dos Namorados), celebrado nos Estados Unidos no mesmo dia da vitória.
Lucas representa o Brasil por ser filho de mãe brasileira. O namoro do casal se tornou público em junho do ano passado, quando Isadora publicou fotos ao lado do esquiador durante uma passagem pelo Rio.

O relacionamento segue à distância. Lucas vive em Milão, onde mantém a rotina de treinos no esqui alpino, enquanto Isadora permanece no Brasil por conta das gravações da novela das 19h da Globo, "Coração Acelerado", em que interpreta a personagem Agrado.

Quem é Lucas Pinheiro Braathen?

Lucas nasceu em 19 de abril de 2000, em Oslo, na Noruega. Ele é filho do norueguês Bjørn Braathen com a brasileira Alessandra Pinheiro de Castro. Antes de se dedicar ao esqui, praticou futebol, mas mudou de esporte por causa do inverno rigoroso no país europeu.
