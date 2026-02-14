Lucas Pinheiro Braathen e Isadora CruzReprodução / Instagram
Em publicações nos stories, Isadora compartilhou imagens da prova e escreveu “Meu campeão”. Em seguida, fez uma declaração no feed: “My valentine. Te amo”. A homenagem coincidiu com o Valentine’s Day (Dia dos Namorados), celebrado nos Estados Unidos no mesmo dia da vitória.
O relacionamento segue à distância. Lucas vive em Milão, onde mantém a rotina de treinos no esqui alpino, enquanto Isadora permanece no Brasil por conta das gravações da novela das 19h da Globo, "Coração Acelerado", em que interpreta a personagem Agrado.
Quem é Lucas Pinheiro Braathen?
Lucas nasceu em 19 de abril de 2000, em Oslo, na Noruega. Ele é filho do norueguês Bjørn Braathen com a brasileira Alessandra Pinheiro de Castro. Antes de se dedicar ao esqui, praticou futebol, mas mudou de esporte por causa do inverno rigoroso no país europeu.
