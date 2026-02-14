Lucas Pinheiro se emocionou ao receber a medalha de ouro, em Milão-Cortina - Dimitar Dilkoff / AFP

Lucas Pinheiro se emocionou ao receber a medalha de ouro, em Milão-CortinaDimitar Dilkoff / AFP

Publicado 14/02/2026 10:29

Lucas Pinheiro deu um show no slalom gigante e conquistou a primeira medalha da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina. E foi logo o ouro: o esquiador somou o melhor tempo nas duas descidas (2m25s00) e subiu ao lugar mais alto do pódio, neste sábado (14).

Dois suíços completaram o top-3: Marco Odermatt (+0.58) e Loic Meillard (+1.17), respectivamente.



"Sensação totalmente inexplicável. Não sei colocar em palavras o que sinto neste momento. Espero que seja uma fonte de inspiração para crianças da próxima geração. Nada é impossível. Não importa onde esteja, suas roupas, a cor de sua pele", disse o atleta, muito emocionado, em entrevista à 'TV Globo', logo após a vitória.

"O que importa é o que existe aqui dentro (no coração). Eu esquiei com o meu coração. Minha atuação foi com a força brasileira, para colocar a bandeira no topo do pódio", completou.



Lucas Pinheiro ainda ressaltou a diferença entre as duas descidas, principalmente pela mudança nas condições climáticas: "Foi uma guerra. Estava puxando, puxando, sempre tentando achar velocidade. Entre as descidas, a neve muda. Estava quebrada, precisei ajustar e consegui. Achei o balanço. Foi com o coração. Tudo é possível".

Quem é Lucas Pinheiro?

Lucas Pinheiro nasceu na Noruega, mas optou por defender o Brasil após romper com a federação de seu país de origem - pelo qual chegou a disputar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, em Pequim. Aos 25 anos, o esquiador é filho de mãe brasileira e pai norueguês.

Ele conquistou o título do slalom na Copa do Mundo em 2023, antes de anunciar aposentadoria precoce. A decisão, no entanto, foi revertida em março de 2024, quando comunicou que passaria a representar a delegação verde e amarela.