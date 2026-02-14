Rio - O Vasco não teve vida fácil diante do Volta Redonda, mas avançou à semifinal do Campeonato Carioca. A classificação veio com a vitória nos pênaltis por 5 a 3 em São Januário, na noite deste sábado (14), pelas quartas do Estadual. O tempo regulamentar terminou com empate por 1 a 1. O Cruz-Maltino fez um primeiro tempo péssimo e viu Ygor Catatau abrir o placar. Na etapa complementar, porém, teve outra postura, cresceu muito na partida e deixou tudo igual com Spinelli.
O Gigante da Colina vai enfrentar na semifinal o vencedor do confronto entre Fluminense e Bangu, que medem forças às 18h de segunda-feira (16). Já o Volta Redonda disputará a Taça Rio.
O Vasco fez um péssimo primeiro tempo em São Januário. A equipe de Diniz iniciou a partida errando passes e permitiu ao Voltaço chegar com perigo duas vezes antes mesmo dos 15 minutos de partida.
O Cruz-Maltino só conseguiu encaixar uma boa jogada por volta dos 22 minutos, após uma boa troca de passes. Coutinho apareceu na área para finalizar, mas a zaga do Voltaço se recuperou, e a bola saiu pela linha de fundo em escanteio.
Esse lance, porém, não fez o Vasco crescer. O time continuou com muitos erros e deixava espaços para o Volta Redonda atacar. Aos 28 minutos, o gol finalmente saiu. Jean Victor descolou ótima enfiada para Ygor Catatau, que ganhou de Carlos Cuesta na corrida e finalizou no canto esquerdo de Léo Jardim.
No retorno do intervalo, o Gigante da Colina teve outra postura: pressionou em busca do empate, parou de devolver rapidamente a bola ao adversário e deixar espaços atrás. Diniz também promoveu mexidas no time, com as entradas de Paulo Henrique, Tchê Tchê e Rojas.
Aos 22 minutos, o Vasco deixou tudo igual no marcador. Carlos Cuesta recebeu a bola pelo lado direito e fez o cruzamento para Spinelli, que tinha entrado há pouco na partida. O atacante finalizou de cabeça e anotou seu primeiro gol com a camisa do Cruz-Maltino.
O Cruz-Maltino manteve a pressão e teve oportunidades para virar a partida. A principal veio após cruzamento de Andrés Gómez para Rojas. O colombiano acertou um chutaço, mas o goleiro Avelino brilhou com uma grande defesa.
O Volta Redonda, por sua vez, seguida com dificuldades para encontrar espaços e só conseguiu voltar ao ataque na reta final de partida, mas não obrigou Léo Jardim a fazer defesa. E o Vasco pressionou até o fim, porém não teve sucesso.
Como o empate permaneceu até o fim, o confronto foi para a decisão por pênaltis. Rojas, Tchê Tchê, Spinelli, David e Puma Rodríguez converteram suas cobranças. Pelo lado do Voltaço, apenas Marquinhos, que mandou para fora, desperdiçou.
Ficha técnica
Vasco x Volta Redonda
Data e hora: 14/02/2026, às 21h30 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
VASCO (Técnico: Fernando Diniz) Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Paulo Henrique); Barros (Tchê Tchê), Thiago Mendes e Philippe Coutinho (Rojas); Nuno Moreira (Spinelli), Andrés Gómez e Brenner (David).
VOLTA REDONDA (Técnico: Rodrigo Santana) Avelino; Henrique Silva (Juninho Monteiro), Rafael Augusto, Lucas Adell e Jean Victor (Caetano); Bruno Barra, Wagninho, Dener (Marquinhos) e Luciano (Valença); MV (Juninho Ramos) e Ygor Catatau.
