Ao todo, Victor Luis fez um gol e deu uma assistência em 30 jogos pelo VascoMatheus Lima / Vasco
Livre no mercado, o defensor está muito perto de se tornar reforço do Mirassol para a sequência da temporada. Ele deve ser anunciado pelo clube paulista nos próximos dias.
A chegada de Cuiabano nesta janela de transferências aumentou a concorrência na posição - que também conta com Lucas Piton, atual titular. O Cruz-Maltino ainda selou um pré-contrato com Paulinho, do América-MG, que se apresentará no meio do ano como mais uma alternativa para o setor.
Sem espaço, Victor Luis optou por seguir um novo desafio. Ao todo, o lateral-esquerdo, que estava no Vasco desde 2024, fez um gol e deu uma assistência em 30 jogos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.