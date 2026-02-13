Ao todo, Victor Luis fez um gol e deu uma assistência em 30 jogos pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 13/02/2026 15:10

Rio - O Vasco acertou a rescisão de contrato com Victor Luis. O lateral-esquerdo chegou a um acordo com o clube para selar o fim do vínculo, que iria até dezembro de 2027. A situação já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Livre no mercado, o defensor está muito perto de se tornar reforço do Mirassol para a sequência da temporada. Ele deve ser anunciado pelo clube paulista nos próximos dias.



A chegada de Cuiabano nesta janela de transferências aumentou a concorrência na posição - que também conta com Lucas Piton, atual titular. O Cruz-Maltino ainda selou um pré-contrato com Paulinho, do América-MG, que se apresentará no meio do ano como mais uma alternativa para o setor.