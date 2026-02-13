Fellipe Bastos é ex-jogador do Vasco - Reprodução / SporTV

Publicado 13/02/2026 09:08 | Atualizado 13/02/2026 09:08

Rio — O ex-jogador do Vasco e comentarista do SporTV, Fellipe Bastos, defendeu, nesta quinta-feira (12), o trabalho de Fernando Diniz no clube e destacou como o time tem criado chances de gol, mas pecado para concluir as jogadas.



"Todo mundo tem a sua parcela de culpa. O Diniz também tem. O Vasco toma muito contra-ataque, apesar de ontem não ter tomado tantos. O time ainda tem problemas na transição, mas tem coisa que o Diniz não pode fazer", disse, em participação no programa "Tá na Área".

Em seguida, Fellipe destacou que o Cruz-Maltino chutou 54 vezes nos últimos dois jogos do Brasileirão, e marcou apenas um gol.



"O Vasco precisa de 45 pontos. O torcedor lembra disso. Os jogadores precisam saber disso. O time produz, você vê que tem finalizações, mas precisa botar a bola dentro da casinha. Não tem como sustentar um trabalhar sem ter a bola na casinha."

Fellipe Bastos, de 36 anos, jogou no Vasco de 2010 a 2013. Fez parte da conquista da Copa do Brasil de 2011. Depois, retornou ao clube para outra passagem em 2019 e 2020.

O Gigante da Colina volta a campo para enfrentar o Volta Redonda neste sábado (14), às 21h30, pelas quartas de final do Campeonato Carioca.