Vasco não conseguiu vencer mesmo jogando bem os dois jogos em São Januário pelo BrasileirãoJoao Gabriel Alves / Vasco
Ex-Vasco cita 'trabalhos com sangue' em São Januário: 'Precisa de limpeza espiritual'
Ex-volante Souza diz que clube está 'pagando o preço' por rituais feitos ao longo dos anos
Passagem recente de Souza pelo Vasco
Casagrande vê Diniz na 'corda bamba' no Vasco: 'Pacote muito desgastante'
Cruz-Maltino tem apenas um ponto pelo Brasileiro
Vasco confia em crescimento de produção de Marino Hinestroza: 'Vai começar a entregar'
Colombiano assinou contrato até o fim de 2029
CBF realiza instalação do impedimento semiautomático em São Januário
Entidade iniciou a adaptação dos estádios com as câmeras do sistema
Vasco sofre com falta de eficiência e segue em busca de consistência com Diniz
Cruz-Maltino finalizou mais de 50 vezes nos últimos dois jogos, mas teve baixa taxa de conversão
Ex-Vasco cita 'trabalhos com sangue' em São Januário: 'Precisa de limpeza espiritual'
Ex-volante Souza diz que clube está 'pagando o preço' por rituais feitos ao longo dos anos
Claudio Spinelli tem atuação apagada em estreia pelo Vasco
Atacante argentino ficou encaixotado na defesa do Bahia e não conseguiu se aproveitar do volume alto de cruzamentos da equipe de Fernando Diniz
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.