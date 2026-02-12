Vasco não conseguiu vencer mesmo jogando bem os dois jogos em São Januário pelo Brasileirão - Joao Gabriel Alves / Vasco

Publicado 12/02/2026 11:07

solução para o péssimo momento do clube, que dura anos, passa por uma "limpeza espiritual" por causa de rituais que foram feitos no gramado do estádio.

A derrota do Vasco por 1 a 0 para o Bahia , mesmo jogando bem na quarta-feira (11), provocou uma reação pouco usual de um velho conhecido da torcida. Revelado pelo clube, Souza publicou vídeos nas redes sociais sugerindo que apassa por uma "limpeza espiritual" por causa de rituais que foram feitos no gramado do estádio.

O desabafo do ex-volante acontece após o Cruz-Maltino não vencer a segunda partida em casa no Brasileirão de 2026, mesmo criando muitas chances e jogando melhor que o adversário. Além da derrota, o time de Fernando Diniz sofreu o empate em 1 a 1 com a Chapecoense no último lance.



"Já estou para falar sobre isso há muito tempo, mas sempre tive cuidado, mas agora é muito descarado: o Vasco precisa urgentemente de fazer uma limpeza espiritual naquele estádio para o Vasco voltar a viver coisas felizes", afirmou.



Souza relatou ainda ter conhecimento de trabalhos feitos em são Januário por funcionários da época em que jogava, buscando ajudar o Vasco através de rituais de outras religiões.



"Eu mesmo já ouvi de pessoas que fizeram, que não vou expor por respeito, trabalhos com sangue de animais em volta do campo. No ponto de vista delas, era pensando em fazer algo bom, mas não tem como derramar sangue de animal em São Januário e pensar que vai ser bom", disse.



Evangélico, o ex-jogador acredita que o momento do time seria consequência dessas ações: "Isso não é de agora, vem de anos, e acredito que o Vasco está pagando um preço de muitos anos de trabalhos feitos ali. É visível que as coisas não estão dando certo. Time joga bem e não adianta colocar a culpa no Diniz".



Passagem recente de Souza pelo Vasco



Souza encerrou a carreira no Vasco, em 2025, onde teve poucas oportunidades em duas temporadas. Nessa última passagem, ele relatou que também encontrou rituais no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.



“Já fui ao CT do Vasco fazer uma oração e uma limpeza, levei pastores e encontramos alguns trabalhos escondidos, desfizemos e oramos...Por um tempo o clube teve um pouco de paz, mas em São Januário acabamos não indo e a coisa está feia”, concluiu.





