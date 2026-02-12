Marino Hinestroza em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Marino Hinestroza em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 12/02/2026 17:21

Rio - Um dos principais reforços do Vasco para a temporada, Marino Hinestroza, de 23 anos, entrou em campo em quatro partidas e ainda não teve um destaque pela equipe carioca. Apesar do começo oscilante, o Cruz-Maltino mantém plena confiança no rendimento do colombiano.

"O Marino tem expectativas. Se a gente não colocar um jogador que tem expectativa, a gente não sabe. O jogo estava pedindo igual um Marino. A ideia era ter o Andrés Gómez de um lado, e o Marino do outro. Ele é um cara que vai começar a entregar em algum momento. É um jogador muito bem avaliado", disse Fernando Diniz.

Marino Hinestroza não foi titular em nenhuma partida pelo Vasco. Até o momento, ele atuou de 11 a 27 minutos pelo clube carioca. Ele esteve em campo nos empates contra o Madureira e contra a Chapecoense, além da vitória sobre o Botafogo e a derrota para o Bahia.

Ex-atacante do Atlético Nacional, da Colômbia, Marino Hinestroza chegou ao Vasco no começo do ano. O Cruz-Maltino desembolsou cerca de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) por 80% dos direitos do atacante, que assinou vínculo até dezembro de 2029.