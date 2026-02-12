São Januário é a casa do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 12/02/2026 16:55 | Atualizado 12/02/2026 16:57

Rio - A CBF iniciou nesta quinta-feira (12) a instalação do sistema do impedimento semiautomático em São Januário. A tecnologia contratada pela CBF junto à empresa Genius Sports para modernizar a arbitragem no futebol brasileiro e utiliza câmeras de rastreamento e processamento de dados para auxiliar o VAR em decisões de impedimento com mais precisão e rapidez.

Não há previsão para o funcionamento da tecnologia. A CBF não conseguiu começar o Brasileirão com a tecnologia em todos os estádios e, por isso, adiou a estreia. Com isso, o impedimento semiautomático só vai estrear quando puder atender todos os dez jogos por rodada. Além do Brasileirão, o equipamento também será disponibilizado na Copa do Brasil — que não deve ser afetada pelo atraso.

O planejamento da CBF ainda prevê jogos-teste para a operação. Ao todo, serão cerca de 30 aparelhos de telefone celular por jogo, que vão necessitar de energia e conexão à internet. A empresa que assinou contrato com a CBF é a mesma responsável pela operação da tecnologia no Campeonato Inglês. A tecnologia estreou na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Ao todo, 16 estádios passaram pela vistoria. São eles: Maracanã, Neo Química Arena, MorumBis, Mineirão, Arena MRV, Arena Fonte Nova, Arena Barueri, Barradão, Nilton Santos, São Januário, Ligga Arena, Couto Pereira, Cícero de Souza Marques, Vila Belmiro, Beira-Rio e Arena do Grêmio. Os próximos estádios a passarem por vistorias serão Arena Condá, Baenão, Maião e Allianz Parque.