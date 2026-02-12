Rio — O atacante argentino Claudio Spinelli, de 29 anos, fez sua estreia pelo Vasco nesta quarta-feira (11), na derrota para o Bahia por 1 a 0, em São Januário. Ele entrou no lugar de Brenner aos 19 minutos do segundo tempo e apesar de ter sido ativo nas disputas de bola, não teve chances claras.
Em um total de 35 minutos em campo, Spinelli teve duas finalizações, ambas para fora, acertou três de quatro passes, tentou um drible, sem sucesso, perdeu a bola três vezes e ganhou dois duelos aéreos de três, conforme a plataforma "SofaScore".
Logo quando entrou, o argentino recebeu a bola na área e cabeceou, mas ela saiu lentamente à direita do gol de Ronaldo.
Depois, o time de Fernando Diniz, já atrás no placar, mesmo tendo mais posse, teve dificuldades para criar chances e se apoiou em cruzamentos: foram 27 apenas na segunda etapa. Neste cenário, Spinelli ficou encaixotado na defesa baiana, que afastou quase todas as bolas.
Em alguns momentos, o atacante tentou cair para os lados, em situações de contra-ataque, e recuar para ajudar na saída de bola. No entanto, foram poucas as ações efetivas na estreia pelo Cruz-Maltino.
Spinelli não jogava uma partida desde o último dia 21 de dezembro, ainda pelo Independiente del Valle. O atleta ainda busca entrosamento com a equipe.
O próximo jogo do Vasco é contra o Volta Redonda, neste sábado (14), às 21h30, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Já no Brasileirão, o time volta a campo na próxima quinta-feira (26) para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro.
