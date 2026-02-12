Fernando Diniz em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 12/02/2026 18:20

Rio - Com mais uma derrota no comando do Vasco, o treinador Fernando Diniz foi vaiado, na última quarta (11), em São Januário, pelos torcedores do Cruz-Maltino depois do tropeço para o Bahia. Na opinião do ex-atacante Walter Casagrande, o técnico está em risco no comando do clube carioca.

Mesmo com a temporada tendo começado há poucas semanas, o ídolo do Corinthians vê Fernando Diniz na "corda bamba" assim como Tite, treinador do Cruzeiro.

"O pacote do Fernando Diniz completo é muito pesado e desgastante, porque insiste sempre no mesmo modo de jogar. Quando funciona, é bonito de ver, mas vira previsível com o tempo. Por isso, digo que seu trabalho tem prazo de validade", disse em entrevista ao "UOL".

O Vasco soma apenas um ponto em três jogos no Brasileiro. O Cruz-Maltino estreou perdendo para o Mirassol, em São Paulo, empatou com a Chapecoense, em São Januário, e foi derrotado pelo Bahia no mesmo estádio.