Fernando Diniz em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco
Onde assistir?
Como chega o Vasco?
Fernando Diniz terá praticamente força máxima à disposição e não planeja poupar jogadores. Recém-contratado, Cuiabano não poderá atuar. O lateral-esquerdo ainda trabalha para chegar nas melhores condições físicas.
Como chega o Volta Redonda?
Rodrigo Santana tem tudo para repetir a escalação inicial, com três atacantes. A tendência é que o técnico não mexa na forma de o time jogar, mesmo fora de casa.
Ficha técnica
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
Auxiliares: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.
VOLTA REDONDA: Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e PK; MV, Ygor Catatau e Marquinhos. Técnico: Rodrigo Santana.
