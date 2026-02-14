Fernando Diniz em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Rio - Para tentar amenizar a pressão, o Vasco recebe o Volta Redonda neste sábado (14). O confronto será às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O vencedor enfrentará Fluminense ou Bangu na briga por uma vaga na decisão.

Onde assistir? 

A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Vasco? 

Apesar da recente vitória sobre o time misto do Botafogo, o Vasco não vive bom momento e precisa de um resultado positivo para diminuir a temperatura do caldeirão. Nos últimos cinco jogos, o Cruz-Maltino venceu apenas um. De resto, perdeu dois e empatou dois.

Fernando Diniz terá praticamente força máxima à disposição e não planeja poupar jogadores. Recém-contratado, Cuiabano não poderá atuar. O lateral-esquerdo ainda trabalha para chegar nas melhores condições físicas.

Como chega o Volta Redonda?

O Volta Redonda fez boa campanha na Taça Guanabara e terminou com 11 pontos, na terceira posição no Grupo A. Até aqui, sofreu apenas uma derrota no Estadual, para o Botafogo, no Nilton Santos.

Rodrigo Santana tem tudo para repetir a escalação inicial, com três atacantes. A tendência é que o técnico não mexa na forma de o time jogar, mesmo fora de casa.

Ficha técnica

Vasco x Volta Redonda
Data e hora: 14/02/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
Auxiliares: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

VOLTA REDONDA: Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e PK; MV, Ygor Catatau e Marquinhos. Técnico: Rodrigo Santana.