Cuiabano em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/02/2026 21:34

Rio - Cuiabano não será relacionado para o jogo entre Vasco e Volta Redonda, válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Ele já está regularizado, mas ainda aprimora a parte física para estrear.

O Cruz-Maltino não quer pular etapas para ter o lateral nas melhores condições. A informação foi dada primeiro pelo 'ge'. Hugo Moura, que sentiu um desconforto na parte posterior da coxa durante o aquecimento antes do clássico com o Botafogo, também está fora.

O provável Vasco para enfrentar o Volta Redonda tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Vasco e Volta Redonda vão medir forças no sábado (14), a partir das 21h30, em São Januário. Quem avançar encara na semifinal o vencedor do confronto entre Fluminense e Bangu.

