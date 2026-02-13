GB irá atuar pelo FortalezaDikran Sahagian/Vasco
Vasco anuncia empréstimo de atacante para o Fortaleza
Jogador, de 21 anos, ficará no clube nordestino até o fim do ano
Cuiabano desfalca o Vasco diante do Volta Redonda
Lateral já está regularizado, mas aprimora a parte física para estrear
Vasco acerta rescisão de contrato com Victor Luis
Lateral-esquerdo tinha vínculo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2027
Vasco reabre concorrência por venda de potencial construtivo de São Januário
Cruz-Maltino depende desse dinheiro para iniciar obras de reforma do estádio
Ex-jogador do Vasco defende trabalho de Diniz: 'O time produz'
Fellipe Bastos afirmou que os jogadores precisam marcar os gols a partir das chances criadas
Casagrande vê Diniz na 'corda bamba' no Vasco: 'Pacote muito desgastante'
Cruz-Maltino tem apenas um ponto pelo Brasileiro
