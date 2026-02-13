GB irá atuar pelo Fortaleza - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 13/02/2026 17:15

Rio - O Vasco oficializou o empréstimo do atacante Gabriel Silva, o GB, de 21 anos, para o Fortaleza. O jovem, que é formado na base do clube carioca, ficará emprestado ao clube, que irá disputar a Série B, até o fim da temporada de 2026.

GB chegou ao Vasco em 2019, atuando pelo sub-15. Em 2023, ele fez sua primeira partida como profissional. No total, o atacante entrou em campo em 28 partidas e anotou apenas dois gols.

Na atual temporada, depois da saída de Pablo Vegetti e de Rayan, o atacante acabou tendo algumas chances como titular no Campeonato Carioca, porém, não conseguiu se destacar.

Com as chegadas de Brenner, Marino Hinestroza e Claudio Spinelli, GB acabou perdendo espaço no elenco. O Vasco decidiu emprestar o jovem para que ele ganhe experiência e depois volte ao clube.