Fernando Diniz ganha mais duas opções para o elenco do Vasco em 2026Matheus Lima / Vasco

Publicado 14/02/2026 18:42

Vasco divulgou, neste sábado (14), os relacionados para a partida contra o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Fernando Diniz não contará com o lateral-esquerdo Cuiabano, mas Hugo Moura, que estava com um desconforto na posterior da coxa direita, retornou à lista.

Cuiabano já está regularizado, mas ainda não estreou. O Cruz-Maltino não quer pular etapas para contar com o atleta nas melhores condições físicas.



Veja os relacionados:

Relacionados do Vasco para enfrentar o Volta Redonda na noite deste sábado #RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/JNbWq2YkK7 — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 14, 2026

Vasco e Volta Redonda medem forças neste sábado, a partir das 21h30, em São Januário. O vencedor enfrentará Fluminense ou Bangu na briga por uma vaga na decisão.