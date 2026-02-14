O Vasco divulgou, neste sábado (14), os relacionados para a partida contra o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Fernando Diniz não contará com o lateral-esquerdo Cuiabano, mas Hugo Moura, que estava com um desconforto na posterior da coxa direita, retornou à lista.
Cuiabano já está regularizado, mas ainda não estreou. O Cruz-Maltino não quer pular etapas para contar com o atleta nas melhores condições físicas.
