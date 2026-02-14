Fernando Diniz ganha mais duas opções para o elenco do Vasco em 2026Matheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Vasco divulgou, neste sábado (14), os relacionados para a partida contra o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Fernando Diniz não contará com o lateral-esquerdo Cuiabano, mas Hugo Moura, que estava com um desconforto na posterior da coxa direita, retornou à lista.
Cuiabano já está regularizado, mas ainda não estreou. O Cruz-Maltino não quer pular etapas para contar com o atleta nas melhores condições físicas.
Veja os relacionados:
Leia mais: Vasco empresta atacante ao Fortaleza
Vasco e Volta Redonda medem forças neste sábado, a partir das 21h30, em São Januário. O vencedor enfrentará Fluminense ou Bangu na briga por uma vaga na decisão.
fotogaleria
Fernando Diniz ganha mais duas opções para o elenco do Vasco em 2026
Vasco