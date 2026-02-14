Enso González - Reprodução/Instagram @ensogonzalez.30

14/02/2026

Rio - O Botafogo desistiu da contratação do atacante Enso González, do Wolverhampton (ING). O paraguaio sofreu uma lesão e ficará afastado dos gramados por dois meses. A informação é do 'ge'.

O Alvinegro queria ter o jogador por empréstimo com opção de compra. Porém, o transfer ban, que só só caiu no dia 6 de fevereiro, atrasou o negócio.

Enso González tem 21 anos e foi revelado pelo Libertad (PAR). Em 2023, chegou ao Wolverhampton, onde está desde então. Ele, porém, tem pouco espaço no time principal dos Wolves.

Nesta janela de transferências, o Botafogo trouxe o zagueiro Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o volante Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba. Riquelme, defensor que veio do Sport, chegou inicialmente para reforçar o sub-20.