Botafogo desiste da contratação de promessa do Paraguai
Jogador sofreu uma lesão e ficará afastado dos gramados por dois meses
Conmebol divulga inscritos do Botafogo para as fases preliminares da Libertadores
Glorioso encara o Nacional Potosí, da Bolívia, na próxima quarta-feira (18)
Martín Anselmi terá 'dor de cabeça' para escalar o Botafogo diante do Flamengo
Clássico será neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca
Danilo passará por exames no Botafogo e é dúvida para clássico com o Flamengo
Volante sentiu um problema na coxa esquerda na derrota para o Fluminense
Lucas Fasson está no radar do Botafogo, que busca reforçar a zaga
Glorioso sinalizou um pré-contrato ao jogador
Botafogo tem interesse em zagueiro de clube argentino, afirma rádio
Defensor, de 22 anos, nasceu no Uruguai
