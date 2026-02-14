Danilo em ação pelo Botafogo no clássico com o Fluminense, no MaracanãVítor Silva / Botafogo
O volante sentiu um desconforto na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na quinta-feira (12), no Maracanã. Na ocasião, cobrou uma falta na trave e, logo na sequência, precisou deixar o gramado.
Neste início de temporada, o meio-campista tem acumulado boas atuações pelo Glorioso e já balançou a rede quatro vezes em seis jogos, cinco como titular.
O Botafogo enfrentará o Flamengo às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O vencedor terá o Madureira pela frente na briga por uma vaga na decisão.
