Danilo em ação pelo Botafogo no clássico com o Fluminense, no MaracanãVítor Silva / Botafogo

O Dia
Rio - Destaque no Botafogo, Danilo passará por exames para saber se há lesão na coxa esquerda. Assim, pode ser desfalque diante do Flamengo, neste domingo (15). As informações são da 'Rádio Tupi'.
O volante sentiu um desconforto na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na quinta-feira (12), no Maracanã. Na ocasião, cobrou uma falta na trave e, logo na sequência, precisou deixar o gramado.

Neste início de temporada, o meio-campista tem acumulado boas atuações pelo Glorioso e já balançou a rede quatro vezes em seis jogos, cinco como titular.
O Botafogo enfrentará o Flamengo às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O vencedor terá o Madureira pela frente na briga por uma vaga na decisão.