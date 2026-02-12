Rio - O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. O Tricolor foi a melhor equipe no Maracanã, e Lucho Acosta aproveitou uma falha do goleiro Neto para anotar o único gol da noite, já na etapa complementar. Pouco depois, Canobbio foi expulso, mas o Glorioso não conseguiu aproveitar a superioridade numérica que teve durante grande parte do segundo tempo para evitar a derrota. Nos minutos finais, Danilo se machucou, e o clássico terminou com dez jogadores para cada lado.
fotogaleria
Com o resultado, o Fluminense chegou aos sete pontos, assim como Palmeiras e São Paulo, mas ocupa a terceira posição. Já o Botafogo tem três e aparece em 11º.
Agora, os dois times viram a chave para as quartas de final do Campeonato Carioca. O Botafogo encara Flamengo no domingo, a partir das 17h30, no Estádio Nilton Santos. Já o Fluminense encara o Bangu na segunda-feira, às 18h, no Maracanã.
O primeiro tempo foi marcado por pouca emoção, muitas faltas e cartões amarelos. Nesse cenário, o Fluminense teve mais volume ofensivo, mas as melhores chances vieram apenas nos minutos finais da etapa inicial.
Canobbio deu linda caneta em Barboza e teve boa chance para finalizar, mas mandou para fora. Pouco depois, após cruzamento de Samuel Xavier, o uruguaio acertou a trave.
O Botafogo, por sua vez, mais se defendeu e mostrou muita dificuldade para ser criativo na frente. Assim, Fábio não precisou fazer defesas ao longo do primeiro tempo.
Logo no início da etapa complementar, o Tricolor passou perto de abrir o placar. Após falha de Newton, John Kennedy ficou cara a cara com Neto, mas demorou para finalizar e mandou por cima.
Aos dez minutos, o gol finalmente saiu. John Kennedy recebeu na área, finalizou forte e Neto espalmou. Martinelli pegou a sobra na área e arriscou o chute. O goleiro do Botafogo foi mal ao tentar encaixar, e Lucho Acosta apareceu para dar um balão e mandar para o fundo da rede de cabeça.
Pouco depois, o Fluminense se viu com um homem a menos. Isso porque Canobbio acertou uma cotovelada em Montoro e foi expulso após o árbitro olhar o lance no monitor do VAR.
Entretanto, apesar da superioridade numérica, o Botafogo teve pouca inspiração para evitar a derrota. Somente na reta final, Danilo conseguiu acertar a trave em uma cobrança de falta. Ele, porém, sentiu, precisou deixar o campo, e o Alvinegro também terminou a partida com dez.
Já o Tricolor encontrava espaços no ataque e poderia até mesmo ampliar a vantagem, mas faltou capricho para aproveitar as oportunidades. Assim, a partida terminou com vitória tricolor pelo placar de 1 a 0.
Ficha técnica
Fluminense x Botafogo
Data e hora: 12/02/2026, às 19h30 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Árbitro: Rafael Klein (RS)
Cartões amarelos: Samuel Xavier, Canobbio, Zubeldía, Acosta, Guga e Freytes (FLU) / Ythallo, Montoro e Newton (BOT) Cartões vermelhos: Canobbio (FLU) Gols: Lucho Acosta (1-0) (10'/2ºT)
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía) Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Guilherme Arana); Kevin Serna (Ganso), Canobbio e John Kennedy (Hércules).
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi) Neto; Ythallo (Nathan Fernandes), Newton e Alexander Barboza; Vitinho (Villalba), Allan (Barrera), Danilo e Alex Telles (Matheus Martins); Artur (Kadir), Montoro e Arthur Cabral.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.