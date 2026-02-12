Comemoração dos jogadores do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. O Tricolor foi a melhor equipe no Maracanã, e Lucho Acosta aproveitou uma falha do goleiro Neto para anotar o único gol da noite, já na etapa complementar. Pouco depois, Canobbio foi expulso, mas o Glorioso não conseguiu aproveitar a superioridade numérica que teve durante grande parte do segundo tempo para evitar a derrota. Nos minutos finais, Danilo se machucou, e o clássico terminou com dez jogadores para cada lado.
fotogaleria
Comemoração de Lucho Acosta - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC
Comemoração dos jogadores do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC
Rio de Janeiro, Brasil - 12/02/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Botafogo esta noite pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Merçon/Fluminense
Rio de Janeiro, Brasil - 12/02/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Botafogo esta noite pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Merçon/Fluminense
Rio de Janeiro, Brasil - 12/02/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Botafogo esta noite pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Merçon/Fluminense
Lance do jogo entre Fluminense e Botafogo - Lucas Merçon/Fluminense
Rio de Janeiro, Brasil - 12/02/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Botafogo esta noite pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Merçon/Fluminense
Rio de Janeiro, Brasil - 12/02/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Botafogo esta noite pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Merçon/Fluminense
Rio de Janeiro, Brasil - 12/02/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Botafogo esta noite pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Merçon/Fluminense
Allan. Fluminense x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana, 12 de Fevereiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo
Ythallo. Fluminense x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana, 12 de Fevereiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo
Vitinho. Fluminense x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana, 12 de Fevereiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo
Danilo. Fluminense x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana, 12 de Fevereiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo
Danilo. Fluminense x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana, 12 de Fevereiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo
Artur. Fluminense x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana, 12 de Fevereiro de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo
Com o resultado, o Fluminense chegou aos sete pontos, assim como Palmeiras e São Paulo, mas ocupa a terceira posição. Já o Botafogo tem três e aparece em 11º.
Agora, os dois times viram a chave para as quartas de final do Campeonato Carioca. O Botafogo encara Flamengo no domingo, a partir das 17h30, no Estádio Nilton Santos. Já o Fluminense encara o Bangu na segunda-feira, às 18h, no Maracanã.
Leia mais: Fluminense provoca o Botafogo após vitória no clássico

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por pouca emoção, muitas faltas e cartões amarelos. Nesse cenário, o Fluminense teve mais volume ofensivo, mas as melhores chances vieram apenas nos minutos finais da etapa inicial.
Canobbio deu linda caneta em Barboza e teve boa chance para finalizar, mas mandou para fora. Pouco depois, após cruzamento de Samuel Xavier, o uruguaio acertou a trave.
O Botafogo, por sua vez, mais se defendeu e mostrou muita dificuldade para ser criativo na frente. Assim, Fábio não precisou fazer defesas ao longo do primeiro tempo.
Logo no início da etapa complementar, o Tricolor passou perto de abrir o placar. Após falha de Newton, John Kennedy ficou cara a cara com Neto, mas demorou para finalizar e mandou por cima.
Aos dez minutos, o gol finalmente saiu. John Kennedy recebeu na área, finalizou forte e Neto espalmou. Martinelli pegou a sobra na área e arriscou o chute. O goleiro do Botafogo foi mal ao tentar encaixar, e Lucho Acosta apareceu para dar um balão e mandar para o fundo da rede de cabeça.
Pouco depois, o Fluminense se viu com um homem a menos. Isso porque Canobbio acertou uma cotovelada em Montoro e foi expulso após o árbitro olhar o lance no monitor do VAR.
Entretanto, apesar da superioridade numérica, o Botafogo teve pouca inspiração para evitar a derrota. Somente na reta final, Danilo conseguiu acertar a trave em uma cobrança de falta. Ele, porém, sentiu, precisou deixar o campo, e o Alvinegro também terminou a partida com dez.
Já o Tricolor encontrava espaços no ataque e poderia até mesmo ampliar a vantagem, mas faltou capricho para aproveitar as oportunidades. Assim, a partida terminou com vitória tricolor pelo placar de 1 a 0.

Ficha técnica

Fluminense x Botafogo

Data e hora: 12/02/2026, às 19h30
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Árbitro: Rafael Klein (RS)

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Canobbio, Zubeldía, Acosta, Guga e Freytes (FLU) / Ythallo, Montoro e Newton (BOT)
Cartões vermelhos: Canobbio (FLU)
Gols: Lucho Acosta (1-0) (10'/2ºT)
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Guilherme Arana); Kevin Serna (Ganso), Canobbio e John Kennedy (Hércules).
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Neto; Ythallo (Nathan Fernandes), Newton e Alexander Barboza; Vitinho (Villalba), Allan (Barrera), Danilo e Alex Telles (Matheus Martins); Artur (Kadir), Montoro e Arthur Cabral.