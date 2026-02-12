Homenagem do Fluminense a MartinelliMarcelo Gonçalves/FFC

Rio - O Fluminense homenageou Martinelli, que completou a marca de 300 jogos pelo time. Antes da partida contra o Botafogo, nesta quinta-feira (12), o volante recebeu das mãos do presidente do clube, Mattheus Montenegro, um prato comemorativo e uma camisa enquadrada com o número da marca e seu nome.
Martinelli alcançou a marca de 300 partidas pelo Tricolor na vitória sobre o Maricá por 1 a 0, no domingo (8), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Ele é o Moleque de Xerém com mais jogos pelo time profissional do Fluminense de forma isolada.
Com a Armadura Tricolor, o volante foi importante nas conquistas da Libertadores 2023, da Recopa 2024, do bicampeonato Carioca e dos títulos da Taça Guanabara em 2022, 2023 e 2026.
