Homenagem do Fluminense a Martinelli - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 12/02/2026 20:38

Martinelli alcançou a marca de 300 partidas pelo Tricolor na vitória sobre o Maricá por 1 a 0, no domingo (8), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Ele é o Moleque de Xerém com mais jogos pelo time profissional do Fluminense de forma isolada.

Com a Armadura Tricolor, o volante foi importante nas conquistas da Libertadores 2023, da Recopa 2024, do bicampeonato Carioca e dos títulos da Taça Guanabara em 2022, 2023 e 2026.