Germán Cano trabalha no campo e com bola em processo de recuperaçãoReprodução de Instagram

Publicado 12/02/2026 15:43

compartilhou nas redes sociais um vídeo no qual trabalha com bola no campo.



O exercício faz parte do processo de recuperação, que ainda levará mais algumas semanas. Inclusive, o argentino estava calçando chuteira e devolvia a bola com os pés ou de cabeça, enquanto fazia um circuito no gramado. Germán Cano ainda tem mais algumas semanas de tratamento após passar por cirurgia no joelho direito , mas deu novo passo na recuperação. O próprio atacanteO exercício faz parte do processo de. Inclusive, o argentino estava calçando chuteira e devolvia a bola com os pés ou de cabeça, enquanto fazia um circuito no gramado.

Quando Cano retorna ao Fluminense

A expectativa no Fluminense é que Cano possa estar à disposição novamente no início de março. Entretanto, essa previsão dependerá da evolução nos próximos dias, assim como do trabalho de preparação física.



Afinal, devido ao histórico recente de problemas físicos, somado à idade de 38 anos, a comissão técnica tricolor prega cautela no retorno.



O atacante argentino sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante um treino de pré-temporada. Ele passou pela cirurgia em 10 de janeiro e completou recentemente um mês de tratamento de recuperação.



Enquanto isso, o Fluminense tem apenas John Kennedy para a função de centroavante, já que Everaldo saiu para o Bahia. A diretoria tem encontrado muita dificuldade para contratar e viu negociações negociações frustradas por Hulk, do Atlético-MG, e Bounaga, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O nome da vez é Cuello, do San Lorenzo, da Argentina.