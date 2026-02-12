Renê em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Lateral-esquerdo do Fluminense, Renê projetou o clássico com o Botafogo, nesta quinta-feira (12). O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor relembrou a recente vitória tricolor sobre o rival, pelo Carioca, e ressaltou que não faltará empenho do elenco em busca de um novo resultado positivo.
"Jogamos contra eles recentemente. Estavam um pouco modificados, mas o treinador é o mesmo. Acredito que a estrutura seja a mesma. Vimos alguns movimentos que fazem, treinamos também as nossas movimentações. Vamos com tudo", declarou o jogador, ao canal oficial do clube.
"Sabemos que o clássico sempre tem algo a mais, o torcedor espera isso. Dedicação total, só os três pontos nos interessam", complementou. 
Em sétimo lugar, o Fluminense quer manter a invencibilidade na competição nacional. Até aqui, ganhou do Grêmio (2-1), no Rio de Janeiro, e empatou com o Bahia (1-1), em Salvador. Já o Botafogo soma três pontos, na décima posição.