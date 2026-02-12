Alexis Cuello tem 16 gols e quatro assistências em 77 jogos pelo San LorenzoReprodução / Instagram
O clube argentino, no entanto, considerou os valores insuficientes. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências.
Sobre o jogador
Alexis Cuello tem 25 anos. O argentino teve passagem pela base do Racing e o Barracas, time de Buenos Aires. Ele joga pelo San Lorenzo desde 2024 e, na temporada atual, marcou dois gols e duas assistências em quatro partidas. No total, acumula 16 gols e quatro assistências em 77 jogos pelo clube.
O Fluminense segue no mercado em busca de um centroavante. Após a negativa de Hulk, do Atlético-MG, no início do ano, o Tricolor avalia desistir da contratação do atacante gabonês Denis Bouanga, do Los Angeles FC, após o clube norte-americano pedir mais tempo para contratar uma reposição.
