Lima deixou o FluminenseReprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Lima se despede do Fluminense pelas redes sociais: 'Camisa tão pesada'
Jogador, de 29 anos, acertou com o América do México
