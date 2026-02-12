Lima deixou o Fluminense - Reprodução / Instagram

Lima deixou o FluminenseReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 13:20

Rio - Por meio das suas redes sociais, o meia Lima, de 30 anos, se despediu do Fluminense e dos seus torcedores. O jogador foi emprestado América do México até o fim da temporada e já foi anunciado pelo novo clube.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Vinicius Lima (@lima96)

"O Fluminense sempre vai fazer parte da minha história. Foram anos intensos, de muito trabalho, felicidade e orgulho por vestir essa camisa tão pesada. Levo comigo cada momento vivido, os títulos que conquistamos e todo o carinho que recebi da torcida. Sigo na torcida por esse clube gigante, tão especial em minha vida! Obrigado por esses 3 anos juntos, Tricolor!", disse o meia.

Lima chegou ao Fluminense em 2023, depois de passagem pelo Ceará. O jogador nunca foi titular, mas foi peça importante nas duas primeiras temporadas, conquistando o Carioca, a Libertadores e a Recopa.

No total, Lima entrou em campo em 168 partidas, anotou 16 gols e deu 10 assistências pelo Fluminense em três temporadas. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim de 2027.